Gli scienziati sviluppano un metodo innovativo per migliorare le proiezioni dei modelli climatici

I ricercatori dell’Oak Ridge National Laboratory e di altre stimate istituzioni hanno ideato una tecnica innovativa per migliorare l’accuratezza delle proiezioni dei modelli climatici. Il metodo innovativo utilizza l'analisi statistica per tenere conto in modo efficace dei modelli con sensibilità alle alte temperature, una sfida persistente nella comunità scientifica.

Assegnando pesi diversi ai singoli modelli e combinando i loro risultati, questi scienziati hanno stimato che le temperature globali potrebbero aumentare tra i 2 e i 5 gradi Celsius entro la fine del secolo. Questa proiezione, recentemente pubblicata su Nature Communications Earth & Environment, è in linea con le stime precedenti. Tuttavia, a differenza degli approcci precedenti, questo nuovo quadro abbraccia l’inclusività, evitando il rigetto dei modelli consueti nei metodi precedenti.

Invece di valutare i modelli isolatamente, i ricercatori si concentrano su come possono essere integrati per estrarre preziose informazioni sulle future condizioni climatiche. Il loro obiettivo principale è un parametro chiamato sensibilità climatica all’equilibrio (ECS), che misura la relazione tra le emissioni di anidride carbonica e il corrispondente riscaldamento. Sebbene l’ECS non possa essere misurato direttamente, molteplici linee di prova possono offrire informazioni sul vero ECS della Terra.

Molte simulazioni presuppongono un ECS elevato, portando a previsioni di aumenti di temperatura più significativi in ​​risposta all’anidride carbonica atmosferica rispetto a quanto osservato nella realtà. Dato che questi modelli informano la ricerca scientifica e le decisioni politiche, è fondamentale garantire che rappresentino accuratamente le condizioni della Terra. In passato, i modelli con valori ECS elevati venivano generalmente scartati. Tuttavia, il nuovo metodo, noto come Bayesian Model Averaging, fornisce una soluzione più sfumata combinando i modelli e stimando la loro distribuzione.

Applicando questo approccio, i ricercatori vincolano efficacemente i valori ECS dei modelli e generano proiezioni climatiche future che tengono conto delle potenziali imprecisioni derivanti da ipotesi di ECS elevate. Inoltre, il metodo affronta le preoccupazioni sull’indipendenza del modello considerando l’influenza e la sovrapposizione di informazioni di modelli simili.

L’importanza di questo nuovo metodo va oltre la modellizzazione climatica. I pesi del modello derivati ​​da questa ricerca hanno già informato il Fifth National Climate Assessment, un rapporto completo che valuta gli impatti dei cambiamenti climatici negli Stati Uniti. Inoltre, questo progetto sostiene la Earth System Grid Federation, una collaborazione globale supervisionata dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, che gestisce e fornisce l’accesso ai modelli climatici e ai dati osservati.

Integrando i dati del modello con i dati osservati, questo approccio innovativo consente agli scienziati di generare proiezioni più precise e affidabili sui cambiamenti climatici della Terra. Rappresenta un passo avanti cruciale nel migliorare la nostra comprensione delle dinamiche climatiche e nell’orientare i processi decisionali sia a livello scientifico che politico.

FAQ

Qual è l’innovazione introdotta dai ricercatori dell’Oak Ridge National Laboratory?

I ricercatori hanno sviluppato un nuovo metodo per analizzare statisticamente i modelli climatici che migliora la precisione delle future proiezioni climatiche.

Qual è la sfida principale affrontata da questo nuovo metodo?

Il metodo affronta il problema della sensibilità alle alte temperature nei modelli assegnando pesi diversi ai modelli e combinandoli per stimare i futuri aumenti della temperatura globale.

In cosa differisce questo metodo dagli approcci precedenti?

A differenza dei metodi precedenti che scartavano modelli con valori elevati di sensibilità climatica di equilibrio (ECS), questo nuovo metodo combina modelli e utilizza la media del modello bayesiano per stimare la loro distribuzione, ottenendo proiezioni più inclusive e accurate.

In che modo questo metodo migliora la rappresentazione delle condizioni della Terra?

Integrando più linee di evidenza e considerando l’influenza e la sovrapposizione di informazioni di modelli simili, questo metodo garantisce che i modelli climatici rappresentino più fedelmente le condizioni del sistema Terra.

Qual è l’impatto più ampio di questa ricerca?

I pesi del modello derivati ​​da questa ricerca hanno già influenzato la Quinta Valutazione Nazionale del Clima. Inoltre, questo progetto sostiene la Earth System Grid Federation, una collaborazione globale che gestisce modelli climatici e dati osservati, facilitando una migliore comprensione e un processo decisionale in merito al cambiamento climatico.