Quando si sono evoluti gli animali per la prima volta? Un nuovo approccio per risolvere il dibattito

Gli scienziati hanno stimato che oggi vivano quasi 8 milioni di specie di animali, a dimostrazione della vasta biodiversità sulla Terra. Tuttavia, la questione di quando gli animali si siano evoluti è stata oggetto di dibattito per secoli. I fossili animali più antichi conosciuti, risalenti a circa 500 milioni di anni, erano già complessi e visibili ad occhio nudo. Ma scoperte recenti, come gli strani fossili di Ediacara Biota risalenti a 574-539 milioni di anni fa, suggeriscono che gli animali potrebbero essere esistiti anche prima.

I paleontologi hanno anche scoperto fossili simili a spugne risalenti a circa 800 milioni di anni fa, ma non è possibile dimostrare in modo definitivo che si tratti di animali. Inoltre, la documentazione fossile è piena di lacune, poiché solo una frazione della vita è stata fossilizzata. Per affrontare queste sfide, gli scienziati si sono rivolti alla biologia molecolare e all’uso di orologi molecolari per stimare i tempi delle origini animali.

Gli orologi molecolari funzionano confrontando il DNA degli animali moderni per determinare quanta evoluzione si è verificata. Mentre le stime per le origini animali vanno da 800 a 700 milioni di anni fa, la presenza di stime diverse basate su fossili e orologi molecolari ha causato controversie.

In uno studio recente, gli scienziati hanno proposto un nuovo approccio per stimare i tempi delle origini degli animali. Invece di concentrarsi sui fossili animali più antichi, i ricercatori hanno esaminato il tipo di rocce che potrebbero preservare i primi animali. Hanno scoperto che le rocce ricche di minerali argillosi, che hanno proprietà antibatteriche e possono preservare i tessuti molli, sono ideali per la fossilizzazione. Tuttavia, le rocce risalenti a circa 790 milioni di anni fa che possiedono queste proprietà ricche di argilla non contengono fossili di animali, suggerendo che gli animali potrebbero non essersi ancora evoluti a quel tempo.

Sono necessarie ulteriori ricerche per continuare la ricerca di prove di origini animali. Esplorando più ere geologiche ed esaminando le rocce potenzialmente in grado di preservare i primi animali, gli scienziati sperano di ottenere una migliore comprensione di quando gli animali apparvero per la prima volta sulla Terra.

