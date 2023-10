Svelare il mistero delle origini animali

L'origine degli animali e i tempi della loro evoluzione hanno a lungo lasciato perplessi gli scienziati. Sebbene la maggior parte della biodiversità terrestre sia costituita da animali, c’è stato un tempo in cui erano completamente assenti dal pianeta. Capire quando e come gli animali si sono evoluti per la prima volta non è solo cruciale per la nostra comprensione della storia della Terra, ma è anche la chiave per conoscere le nostre origini.

Tradizionalmente, gli scienziati credevano che i fossili di animali fossero apparsi improvvisamente in un periodo noto come esplosione del Cambriano, circa 500 milioni di anni fa. Tuttavia, le scoperte successive hanno spinto l’origine degli animali ancora più indietro nel tempo. La scoperta degli Ediacara Biota, organismi dall'aspetto strano risalenti a 574-539 milioni di anni fa, rappresenta i fossili animali più antichi conosciuti. Tuttavia, sono stati ritrovati anche fossili più antichi, come organismi simili a spugne risalenti a 800 milioni di anni fa, ma non è possibile dimostrare in modo definitivo che siano animali.

L’assenza di prove chiare ha portato gli scienziati a rivolgersi alla biologia molecolare per trovare risposte. Esaminando il DNA degli animali moderni e confrontandolo, gli scienziati possono stimare i tempi delle origini degli animali utilizzando una tecnica chiamata orologio molecolare. Queste stime vanno da 800 a 700 milioni di anni fa, significativamente più antiche dell'estensione ediacarana della documentazione fossile animale.

In uno studio recente, i ricercatori hanno proposto un nuovo approccio per stimare i tempi delle origini degli animali. Invece di concentrarsi sui fossili animali più antichi, hanno considerato il tipo di rocce che avrebbero potuto preservare i primi animali. Gli animali privi di conchiglia o scheletro si trovano spesso in rocce ricche di minerali argillosi, che hanno proprietà antibatteriche che possono prevenire la decomposizione. Analizzando rocce più antiche del periodo Ediacarano, hanno trovato rocce rare di circa 790 milioni di anni provenienti da Canada, Norvegia e Russia che possedevano la necessaria composizione ricca di argilla.

Tuttavia, nessuna di queste rocce conteneva fossili di animali, suggerendo che gli animali potrebbero non essersi ancora evoluti durante questo periodo. Per risolvere questo mistero, è necessario esplorare più siti geologici per identificare le rocce più giovani ricche di argilla senza fossili di animali. Ciò fornirà ulteriori informazioni sui tempi delle origini degli animali.

In conclusione, risolvere il puzzle di quando gli animali si sono evoluti per la prima volta è un compito complesso. Combinando prove provenienti da reperti fossili, biologia molecolare e studi geologici, gli scienziati mirano a far luce su questo capitolo cruciale della storia della Terra e sulle nostre origini.

Definizioni:

– Biodiversità: varietà e variabilità della vita sulla Terra

– Esplosione Cambriana: un periodo della storia della Terra, circa 500 milioni di anni fa, in cui si verificò una rapida diversificazione ed evoluzione di forme di vita complesse

– Ediacara Biota: organismi dall’aspetto strano risalenti a 574-539 milioni di anni fa, che rappresentano i fossili animali più antichi conosciuti

– Orologio molecolare: una tecnica che utilizza l’informazione genetica per stimare i tempi degli eventi evolutivi confrontando le differenze del DNA tra le specie

Fonte:

– L’articolo originale intitolato “Quando si sono evoluti gli animali per la prima volta? Un nuovo modo per capirlo” di Philip Donoghue, Università di Bristol.