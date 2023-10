La sfida di aprire la capsula di Bennu: scienziati della NASA alla ricerca di tecniche alternative

By

La missione OSIRIS-REx della NASA per raccogliere campioni dall'asteroide Bennu deve affrontare una sfida inaspettata mentre gli scienziati faticano ad aprire la capsula del campione. Nonostante abbia trasportato con successo la polvere spaziale per oltre 200 milioni di miglia, la mancanza di strumenti adeguati sta ostacolando l’accesso al prezioso carico.

Una dichiarazione ufficiale dell'agenzia spaziale ha rivelato che il processo di rimozione ha incontrato difficoltà. "Dopo molteplici tentativi di rimozione, è diventato evidente che due dei 35 dispositivi di fissaggio sulla testa del TAGSAM (meccanismo di acquisizione dei campioni Touch-and-Go) non potevano essere sganciati utilizzando gli strumenti attualmente approvati all'interno del vano portaoggetti OSIRIS-REx."

Gli scienziati del Johnson Space Center della NASA a Houston si trovano ora di fronte al compito di trovare tecniche alternative per sbloccare il tesoro di rocce e polvere inestimabili intrappolate all'interno della capsula campione.

La natura complessa degli elementi di fissaggio ha sconcertato gli esperti, richiedendo un nuovo approccio per estrarre in sicurezza il contenuto. Il team di ingegneri della NASA sta lavorando diligentemente a una soluzione, esplorando metodi innovativi per aggirare questo ostacolo inaspettato.

Nonostante questa battuta d’arresto, la missione OSIRIS-REx ha raggiunto traguardi significativi. Bennu, un asteroide ricco di carbonio, ha fornito preziose informazioni sulle origini del nostro sistema solare. I ricercatori sperano che l'analisi dei campioni aiuterà a svelare i misteri che circondano la formazione e l'evoluzione dei pianeti.

FAQ:

D: Qual è la missione OSIRIS-REx?

R: La missione OSIRIS-REx è una missione spaziale della NASA volta a raccogliere campioni dall'asteroide Bennu e riportarli in sicurezza sulla Terra per ulteriori studi.

D: Cos'è il TAGSAM?

R: Il TAGSAM (meccanismo di acquisizione campioni Touch-and-Go) è un braccio robotico appositamente progettato utilizzato sulla navicella spaziale OSIRIS-REx per raccogliere campioni dalla superficie dell'asteroide.

D: Quali sono gli obiettivi scientifici della missione?

R: La missione mira a studiare la composizione di Bennu, acquisire informazioni sulla formazione del nostro sistema solare e potenzialmente far luce sulle origini della vita sulla Terra.

D: La missione OSIRIS-REx ha incontrato altre sfide?

R: Sebbene il problema con l'apertura della capsula del campione sia una sfida significativa, è uno dei pochi ostacoli che la missione ha dovuto affrontare. Nel complesso, la missione è riuscita a raggiungere i suoi obiettivi primari.