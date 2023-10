Il futuro degli acceleratori di particelle: la tecnologia sempre più restringente apre la strada a scoperte mediche

By

Gli scienziati dell'Università Friedrich-Alexander di Erlangen-Norimberga (FAU) in Germania hanno compiuto un'impresa rivoluzionaria nel mondo della fisica delle particelle. Hanno attivato con successo un acceleratore di elettroni nanofotonici (NEA), un microchip che ha all’incirca le dimensioni di una piccola moneta. Nonostante la sua statura ridotta, questo minuscolo acceleratore di particelle ha il potenziale per rivoluzionare i trattamenti medici, in particolare nel campo della radioterapia contro il cancro.

La NEA funziona accelerando gli elettroni attraverso l'uso di brevi impulsi laser che colpiscono migliaia di microscopici pilastri alloggiati all'interno di un minuscolo tubo a vuoto. In un recente studio pubblicato su Nature, i ricercatori hanno riferito che l’acceleratore compatto ha aumentato l’energia degli elettroni di oltre il 40%. Sebbene queste particelle abbiano un’energia significativamente inferiore rispetto a quelle utilizzate nel Large Hadron Collider (LHC), l’obiettivo principale del team della FAU non è quello di approfondire le profondità della fisica delle particelle, ma piuttosto di esplorare le applicazioni mediche.

Il potenziale della NEA nella radioterapia mirata contro il cancro è particolarmente promettente. La natura compatta dell'acceleratore apre la possibilità di posizionarlo su un endoscopio, consentendo la somministrazione della radioterapia direttamente sulla zona interessata all'interno del corpo. Questo approccio non solo garantirebbe una maggiore precisione nel colpire le cellule tumorali, ma ridurrebbe anche gli effetti collaterali associati agli attuali metodi di somministrazione delle radiazioni. Tomáš Chlouba, uno degli autori principali dello studio, vede questa come “l’applicazione dei sogni” per la NEA.

Sebbene il team della FAU sia ancora lontano dall’implementazione del microacceleratore nella medicina umana, il successo dei test di questo sistema nanofotonico primo nel suo genere segna un passo significativo in quella direzione. Mentre la tecnologia continua a ridurre le dimensioni degli acceleratori di particelle, apre la strada a scoperte mediche che hanno il potenziale di trasformare il panorama dell’assistenza sanitaria, offrendo trattamenti nuovi e più efficaci per condizioni come il cancro.

FAQ:

D: Cos'è un acceleratore di elettroni nanofotonico?

R: Un acceleratore di elettroni nanofotonico è un microchip che accelera gli elettroni utilizzando brevi impulsi laser mirati ai pilastri microscopici all'interno di un tubo a vuoto.

D: Qual è la potenziale applicazione dell'acceleratore di elettroni nanofotonico?

R: L'acceleratore di elettroni nanofotonico si dimostra promettente nel campo della radioterapia mirata contro il cancro, consentendo un'erogazione più precisa e sicura delle radiazioni alle aree colpite del corpo.

D: In cosa differisce l'acceleratore di elettroni nanofotonico dal Large Hadron Collider (LHC)?

R: Mentre l'LHC è un enorme acceleratore di particelle utilizzato per la ricerca fisica fondamentale, l'acceleratore di elettroni nanofotonico è di dimensioni molto più piccole e progettato per applicazioni mediche.