Gli scienziati creano un atlante spaziale del proteoma dei cloroplasti per comprendere la fotosintesi

I ricercatori hanno sviluppato un atlante spaziale del proteoma dei cloroplasti, facendo luce sul funzionamento interno della fotosintesi. I cloroplasti, presenti nelle piante e nelle alghe, svolgono un ruolo cruciale nella conversione dell'energia solare in energia chimica attraverso la fotosintesi.

In uno studio pubblicato sulla rivista Cell, gli scienziati hanno mappato la posizione di 1,034 proteine ​​all'interno del cloroplasto dell'alga verde Chlamydomonas. Questa mappa completa svela l'organizzazione spaziale del cloroplasto e identifica varie strutture del cloroplasto, tra cui l'involucro del cloroplasto, i complessi DNA-proteina, i microcompartimenti di stoccaggio del grasso e i corpi proteici associati alla cattura dell'anidride carbonica.

Esaminando le interazioni tra proteine ​​conosciute e nuovi componenti, i ricercatori hanno rilevato proteine ​​che risiedono sia nel cloroplasto che in altre strutture cellulari, suggerendo funzionalità incrociate e comunicazione tra queste strutture. Utilizzando tecniche di apprendimento automatico, il team ha generato previsioni per la posizione di tutte le proteine ​​in Chlamydomonas, aiutando nell'assegnazione di presunte funzioni per proteine ​​precedentemente non caratterizzate in base alla loro posizione cellulare.

L'atlante spaziale fornisce preziose informazioni sulla funzione e sull'organizzazione delle proteine ​​all'interno del cloroplasto, consentendo agli scienziati di comprendere meglio il funzionamento interno della fotosintesi. Questa conoscenza è essenziale per progettare colture con una migliore produttività per affrontare le sfide del cambiamento climatico in agricoltura.

La ricerca condotta da Lianyong Wang et al. pone le basi per studi futuri incentrati sullo svelare i misteri del cloroplasto, la struttura cellulare centrale coinvolta nella fotosintesi.

Fonte:

– Lianyong Wang et al, "Un atlante delle proteine ​​dei cloroplasti rivela strutture punteggiate e organizzazione spaziale dei percorsi biosintetici", Cell (2023).

– Informazioni giornale: cell