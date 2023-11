Scienziati mongoli scoprono nuove informazioni sulla posa della morte dei dinosauri

By

Gli scienziati che hanno condotto uno scavo in Mongolia hanno fatto una scoperta straordinaria che fa luce sulla posa della morte dei dinosauri. Nel deserto del Gobi, presso la formazione Barun Goyot, i paleontologi hanno portato alla luce il cranio e lo scheletro quasi completo di una specie di dinosauro precedentemente sconosciuta. Ciò che ha reso questa scoperta particolarmente intrigante è che la maggior parte delle ossa erano ancora disposte nella posa originale della morte del dinosauro, fornendo nuove informazioni sul loro comportamento e sulla loro fisiologia.

Chiamata Jaculinykus yaruui, si ritiene che questa specie derivi dagli alvarezsauridi, un gruppo di piccoli dinosauri simili a uccelli del tardo periodo Cretaceo. La scoperta mette in discussione le nozioni precedenti secondo cui solo gli uccelli moderni mostrano una specifica postura del sonno quando muoiono. Questa scoperta suggerisce che il comportamento era più comune del previsto tra i dinosauri non aviari e i loro parenti aviari.

Il dottor Jingmai O'Connor, curatore associato di rettili fossili, ha discusso il significato della scoperta. Diversamente dalla tradizionale posa del sonno, la testa del dinosauro era piegata sugli arti, con la coda avvolta comodamente attorno al corpo. Questa postura rispecchia quella degli uccelli moderni, indicando un potenziale collegamento tra i due. Si ritiene che la posa del sonno avesse una funzione termoregolatrice, conservando il calore corporeo anche nella morte.

Questa scoperta offre preziosi indizi sui cambiamenti evolutivi avvenuti negli alvarezsauridi. Poiché questi dinosauri si sono ridotti di dimensioni nel corso del tempo, potrebbero aver adottato la stessa strategia di termoregolazione delle loro controparti aviarie. Ciò suggerisce che il comportamento termoregolatore di tipo aviario si sia evoluto prima dell’origine del volo a motore, evidenziando gli affascinanti adattamenti e comportamenti degli antichi dinosauri.

Questa scoperta rivoluzionaria non solo amplia la nostra comprensione del comportamento dei dinosauri, ma sottolinea anche le caratteristiche condivise tra gli uccelli antichi e quelli moderni. Sottolinea l’importanza di studiare meticolosamente i fossili per decifrare i misteri della storia del nostro pianeta e delle creature che un tempo popolavano la terra.

FAQ

1. Qual è il significato della scoperta?

La scoperta di una specie di dinosauro precedentemente sconosciuta nel deserto del Gobi in Mongolia fa luce sulla postura del sonno dei dinosauri quando muoiono. Questa scoperta suggerisce che la particolare posa del sonno, simile a quella degli uccelli moderni, era più comune tra i dinosauri non aviari e i loro parenti aviari di quanto si pensasse in precedenza.

2. In che modo la posa addormentata del dinosauro si collega agli uccelli moderni?

La posa del sonno del dinosauro, con la testa piegata sugli arti e la coda avvolta attorno al corpo, rispecchia la postura del sonno degli uccelli moderni. Questa somiglianza indica un potenziale legame tra i due, sfidando l’idea che solo gli uccelli esibiscano questa posa specifica quando muoiono.

3. Perché il dinosauro ha adottato questa postura durante il sonno?

Gli esperti ritengono che la posizione del sonno svolgesse una funzione termoregolatrice, aiutando a conservare il calore corporeo anche durante la morte. Questo comportamento potrebbe essersi evoluto tra i dinosauri poiché hanno subito cambiamenti di dimensioni nel tempo.

4. Cosa rivela questa scoperta sull’evoluzione dei dinosauri?

La scoperta suggerisce che il comportamento termoregolatore di tipo aviario osservato nelle specie di dinosauri è antecedente all’origine del volo a motore. Poiché gli alvarezsauridi si sono ridotti di dimensioni nel corso del tempo, probabilmente hanno adottato la stessa strategia di termoregolazione delle loro controparti aviarie.

5. In che modo questa scoperta contribuisce alla nostra comprensione della vita antica?

Scoprendo nuove conoscenze sul comportamento e sulla fisiologia dei dinosauri, questa scoperta amplia la nostra comprensione delle antiche forme di vita. Evidenzia le caratteristiche condivise tra i dinosauri e gli uccelli moderni, sottolineando l'importanza di un'attenta analisi dei fossili nel decifrare la storia del nostro pianeta.