Il progetto PAVER dell'ESA mira a creare superfici idonee alla circolazione stradale sulla Luna

L'Agenzia spaziale europea (ESA) ha avviato un progetto chiamato PAVER per creare superfici idonee alla circolazione sulla Luna. Questo ambizioso progetto mira a pavimentare aree di attività sulla superficie lunare, comprese strade e piattaforme di atterraggio, utilizzando un potente laser per sciogliere la polvere lunare in una solida superficie vetrosa. Il progetto PAVER è guidato dal BAM Institute of Materials Research and Testing in Germania, dall'Università di Aalen, dal LIQUIFER Systems Group in Austria e dal Politecnico di Clausthal in Germania.

La necessità di un simile progetto nasce dalle sfide poste dalla polvere lunare, che è ultrafine, abrasiva e appiccicosa. Durante l’era Apollo, la polvere lunare causò problemi significativi, intasando le attrezzature ed erodendo le tute spaziali. L'accumulo di polvere sul rover lunare Apollo 17 ha portato al rischio di surriscaldamento, mentre il rover Lunokhod 2 dell'Unione Sovietica ha ceduto al surriscaldamento quando il suo radiatore si è coperto di polvere.

Il progetto PAVER mira a superare queste sfide sciogliendo la polvere lunare simulata utilizzando un laser a anidride carbonica da 12 kilowatt. Questo processo crea forme geometriche triangolari a centro cavo che possono essere interconnesse per formare superfici solide su vaste aree del suolo lunare. Queste superfici possono potenzialmente fungere da strade o piattaforme di atterraggio.

Il materiale risultante è simile al vetro e fragile ma può resistere alle forze di compressione verso il basso. Anche se si rompe, può comunque essere utilizzato e riparato secondo necessità. Il team stima che una piattaforma di atterraggio di 100 metri quadrati con uno spessore di due centimetri potrebbe essere costruita in 115 giorni.

Questo progetto è una risposta all'invito a presentare idee lanciato dalle Attività di Base dell'ESA attraverso la Open Space Innovation Platform (OSIP), che cerca idee di ricerca relative alla produzione e alla costruzione extraterrestre. Il progetto PAVER è stato salutato come un investimento efficace, che apre molteplici percorsi promettenti per ulteriori indagini.

Mentre gli astronauti si preparano a tornare sulla superficie lunare, la creazione di superfici idonee alla circolazione potrebbe migliorare significativamente la sicurezza e l’efficienza dell’esplorazione lunare. Il progetto PAVER presenta una potenziale soluzione alle sfide poste dalla polvere lunare, rendendo la Luna più abitabile e navigabile per le missioni future.

