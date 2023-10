Idrogeno metallico: una frontiera promettente nella scienza dei materiali

By

Per decenni, gli scienziati sono stati incuriositi dal concetto di idrogeno metallico, una forma unica di idrogeno che presenta proprietà metalliche. Si ritiene che questa sostanza esotica esista ad alte pressioni ed è stata osservata nei nuclei di pianeti come Giove. Tuttavia, sintetizzare l’idrogeno metallico in un ambiente di laboratorio si è rivelata una sfida ardua.

Nel 1935, i fisici Eugene Wigner e Hillard Bell Huntington proposero che l'idrogeno metallico potesse essere ottenuto ad una pressione di 25 gigapascal (GPa). Ricerche recenti, tuttavia, indicano che la pressione effettiva richiesta supera questa stima originale.

Vari gruppi di ricerca hanno affermato di aver creato con successo l’idrogeno metallico in passato, ma i loro risultati sono stati successivamente attribuiti a errori di misurazione o a tecniche di calibrazione imperfette. Nonostante questi insuccessi, gli scienziati hanno compiuto progressi significativi utilizzando un metodo chiamato cella a incudine di diamante. Questa tecnica prevede la compressione dell’idrogeno tra due diamanti per raggiungere pressioni estreme.

All'aumentare della pressione, le molecole di idrogeno subiscono una transizione di fase allo stato solido. A pressioni ancora più elevate, le molecole iniziano a separarsi, dando luogo alla formazione di un metallo alcalino puro con un singolo elettrone di valenza. I ricercatori hanno recentemente osservato la chiusura del “band gap”, che indica la transizione verso uno stato metallico.

Se l’idrogeno metallico solido diventasse ottenibile, potrebbe mostrare proprietà straordinarie come essere un metallo liquido e un superconduttore. Tuttavia, gli ostacoli tecnologici nella creazione di idrogeno metallico puro hanno spinto gli scienziati a esplorare il potenziale degli idruri, che sono combinazioni di metalli e idrogeno, per ottenere la superconduttività a pressioni più basse.

Anche se potrebbe volerci del tempo prima che l’idrogeno metallico trovi applicazioni pratiche nelle industrie, la ricerca in corso in questo campo offre prospettive promettenti per lo sviluppo di nuovi superconduttori e tecnologie avanzate.

