Una legge mancante della natura: evoluzione nei sistemi complessi

In un articolo innovativo pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences, un team di scienziati e filosofi presenta una “legge della natura mancante” che riconosce l’evoluzione come una caratteristica comune dei sistemi complessi. La nuova legge afferma che i sistemi naturali complessi, dai pianeti e stelle agli atomi e minerali, si evolvono verso modelli, diversità e complessità maggiori. Questa legge amplia le leggi macroscopiche della natura che sono state stabilite per le forze, il movimento, la gravità, l'elettromagnetismo e l'energia.

Gli autori propongono la “Legge dell’incremento dell’informazione funzionale”, che afferma che un sistema si evolverà se molte diverse configurazioni del sistema vengono selezionate per una o più funzioni. La selezione per la funzione avviene quando si presenta una nuova configurazione che migliora la capacità del sistema di sopravvivere o di eseguire un compito specifico. Questo concetto di “selezione per la funzione” si estende oltre la sopravvivenza biologica e include stabilità, fornitura energetica continua e novità.

Lo studio evidenzia come l’evoluzione avviene non solo nei sistemi biologici ma anche in sistemi non viventi come i minerali. I primi minerali fornivano disposizioni stabili di atomi che servivano da base per l'evoluzione di minerali più complessi. L'evoluzione dei minerali e della vita sono intrecciate, poiché i minerali sono stati utilizzati dagli organismi viventi per produrre conchiglie, denti e ossa.

L'articolo esamina anche l'evoluzione delle stelle, rilevando che la diversità degli elementi chimici è aumentata nel tempo attraverso l'evoluzione stellare. L'idrogeno e l'elio furono gli elementi costitutivi delle prime stelle, e le successive generazioni di stelle produssero elementi più pesanti attraverso processi di fusione.

Le implicazioni di questa nuova legge sono di vasta portata. Fornisce approfondimenti sulla potenziale complessità dei sistemi in evoluzione e su come il tasso di evoluzione può essere influenzato. Gli autori sostengono che questa legge dell’evoluzione si applica a un’ampia gamma di sistemi, tra cui stelle, atomi, minerali e molti altri.

Questa ricerca multidisciplinare riunisce scienziati e filosofi per ampliare la nostra comprensione dell’evoluzione e della sua natura universale. Riconoscendo il ruolo dell’evoluzione nei sistemi complessi, otteniamo una visione più profonda dei processi che modellano il nostro mondo, dagli atomi più piccoli alla vasta distesa dell’universo.

