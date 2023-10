L'importanza dell'accessibilità nei prodotti CBC

By

CBC dà priorità alla creazione di prodotti inclusivi accessibili a tutti gli individui in Canada, compresi quelli con problemi visivi, uditivi, motori e cognitivi. Per garantire che un pubblico diversificato possa godersi i propri spettacoli, CBC ha implementato funzionalità come i sottotitoli e il video descritto.

I sottotitoli consentono alle persone con problemi di udito di seguire il dialogo e altri elementi audio di un programma. Visualizza il testo sullo schermo che corrisponde al parlato e agli effetti sonori che si verificano nello spettacolo. Questa funzionalità consente a coloro che sono non udenti o con problemi di udito di interagire pienamente con i contenuti di CBC e garantisce che non perdano alcuna informazione importante.

Inoltre, il video descritto fornisce un servizio prezioso per le persone con disabilità visive. Si tratta di una descrizione audio degli elementi visivi che accadono sullo schermo, come le azioni dei personaggi, le impostazioni e altri dettagli rilevanti. Ciò consente alle persone non vedenti o ipovedenti di creare un'immagine mentale delle scene e comprendere il contesto dello spettacolo.

L'accessibilità è un aspetto cruciale della missione della CBC di raggiungere il maggior numero possibile di canadesi. Offrendo sottotitoli e video descritti nei propri programmi, CBC garantisce che tutti, indipendentemente dalle proprie capacità, possano godere e beneficiare dei contenuti che producono.

CBC accoglie con favore il feedback sulle loro misure di accessibilità, poiché li aiuta a migliorare continuamente e ad affrontare qualsiasi sfida affrontata dagli utenti con disabilità. Ciò consente loro di soddisfare le diverse esigenze del loro pubblico, rendendo i loro prodotti più accessibili e inclusivi per tutti gli individui in tutto il paese.

In conclusione, l'impegno di CBC verso l'accessibilità è dimostrato attraverso l'implementazione di funzionalità come i sottotitoli e il video descritto. Queste sistemazioni consentono alle persone con problemi uditivi, visivi, motori e cognitivi di interagire pienamente con i contenuti di CBC. Dando priorità all'inclusività, CBC garantisce che tutti i canadesi abbiano pari accesso ai loro prodotti e l'opportunità di godere della loro vasta gamma di programmi.

Definizioni:

– Sottotitoli: testo visualizzato sullo schermo che corrisponde agli elementi audio di un programma, progettato per persone con problemi di udito.

– Video descritto: descrizione audio degli elementi visivi di un programma, rivolto a persone con disabilità visive.

