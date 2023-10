Una nuova tecnica combina metodi di imaging per visualizzare i processi intracellulari

By

Un team di ricercatori guidati da Peter Dahlberg presso lo SLAC National Accelerator Laboratory sta sviluppando una tecnica che combina i metodi di imaging della tomografia elettronica criogenica (cryo-ET) e della microscopia a fluorescenza a super risoluzione per visualizzare i processi intracellulari in grande dettaglio. Dahlberg mira a unire i vantaggi di entrambe le tecniche, consentendo l'identificazione di biomolecole specifiche e una visione completa del loro contesto cellulare.

La microscopia a fluorescenza a super risoluzione è efficace nel tracciare le singole molecole, ma manca di informazioni sull’ambiente cellulare circostante. Cryo-ET, d’altro canto, fornisce immagini ad alta risoluzione delle cellule ma non è in grado di individuare e tracciare le singole molecole. La tecnica di Dahlberg, chiamata “tomografia criogenica correlativa a luce ed elettroni super-risolta”, affronta questa limitazione sovrapponendo le immagini ottenute con entrambi i metodi per fornire una chiara visualizzazione della molecola bersaglio e dei suoi dintorni.

Tuttavia, la combinazione di queste tecniche richiede significative ottimizzazioni e modifiche al microscopio. Dahlberg e il suo team hanno lavorato al miglioramento di un sistema di fresatura a fascio ionico focalizzato con un microscopio elettronico a scansione collegato (FIB-SEM) per superare sfide come il congelamento rapido delle celle su una piccola griglia e garantire la compatibilità di entrambi i metodi di imaging.

Per raggiungere questo obiettivo, Dahlberg ha modificato il FIB-SEM aggiungendo un microscopio ottico. Questa modifica consente la raccolta di dati al microscopio a fluorescenza senza dover spostare la griglia, riducendo così al minimo potenziali danni e contaminazione.

Il team ha già utilizzato questa tecnica per studiare il comportamento delle proteine ​​all'interno delle cellule batteriche di Caulobacter crescentus, che subiscono una divisione asimmetrica. I risultati hanno fornito preziose informazioni sui processi intracellulari e hanno il potenziale per far luce su meccanismi simili nelle cellule umane.

Dahlberg e il suo team sono entusiasti di utilizzare appieno il microscopio modificato e di continuare a far avanzare la tecnica. Combinando la crio-ET e la microscopia a fluorescenza a super risoluzione, mirano a svelare i misteri delle macchine molecolari che guidano i processi cellulari fondamentali.

