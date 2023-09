L’ascesa della ricerca nascosta generata dall’intelligenza artificiale: una violazione dell’etica?

In un recente incidente, un articolo di ricerca pubblicato sulla rivista Physica Scripta è stato ritirato perché gli autori non hanno rivelato il loro utilizzo di ChatGPT, un chatbot AI, nella stesura del manoscritto. La scoperta è stata fatta da Guillaume Cabanac, un informatico, che ha notato una frase curiosa sulla terza pagina del giornale. Ciò ha spinto Cabanac a indagare ulteriormente e alla fine ha portato al ritiro del documento. Questo non è un incidente isolato, poiché Cabanac ha identificato diversi altri articoli che contengono segni rivelatori del coinvolgimento di ChatGPT.

Molti editori consentono l'uso di strumenti LLM (Large Language Model) come ChatGPT per assistere nella preparazione del manoscritto, purché venga dichiarato. Tuttavia, alcuni ricercatori scelgono di mantenere segreto il loro utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale. Questi ricercatori rischiano di dover affrontare violazioni etiche e potenziali ritrattazioni se viene scoperto il loro utilizzo non divulgato. Mentre alcuni documenti generati dall’intelligenza artificiale possono contenere tracce sottili che li distinguono dai documenti scritti da esseri umani, chatbot più sofisticati come ChatGPT stanno diventando sempre più difficili da rilevare.

La ricerca non divulgata generata dall’intelligenza artificiale pone un problema più ampio che va oltre la violazione dell’etica. La rapida ascesa di strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT fornisce terreno fertile per le cartiere, aziende che producono e vendono manoscritti falsi ai ricercatori. Questo afflusso di documenti generati dall’intelligenza artificiale minaccia di diluire la qualità della ricerca scientifica.

Inoltre, il problema dei documenti non divulgati generati dall’intelligenza artificiale mette in luce la tensione sui revisori paritari che spesso non hanno il tempo per esaminare attentamente i manoscritti. Identificare falsi riferimenti e modelli linguistici discutibili può richiedere molto tempo, soprattutto con il crescente volume di pubblicazioni. I ricercatori e gli editori devono trovare il modo di affrontare questo problema per mantenere l’integrità della ricerca scientifica.

In conclusione, l’aumento della ricerca non divulgata generata dall’intelligenza artificiale richiede maggiore trasparenza e responsabilità da parte della comunità scientifica. I ricercatori dovrebbero rendere noto il loro utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale nella preparazione dei manoscritti e gli editori dovrebbero garantire processi approfonditi di revisione tra pari per individuare potenziali violazioni dell’etica. Sostenere gli standard di integrità scientifica è vitale per promuovere la fiducia e garantire la credibilità della ricerca accademica.

Fonte:

– Ritiro del documento Physica Scripta: Physica Scripta, 9 agosto 2021

– ChatGPT e ricerca generata dall'intelligenza artificiale: Natura, 18 agosto 2021

– Rischi posti dalle cartiere: Elisabeth Bik, consulente indipendente per l'integrità della ricerca

– Tensione sui revisori paritari: Smut Clyde, psicologo in pensione