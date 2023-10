Antiche impronte nel Nuovo Messico forniscono nuove informazioni sulla presenza umana nelle Americhe

Una nuova ricerca ha confermato che le impronte umane fossilizzate trovate nel Nuovo Messico sono probabilmente la più antica prova diretta della presenza umana nelle Americhe. Le impronte furono originariamente datate a circa 22,000 anni fa, ma all'epoca sorsero controversie. Tuttavia, due ulteriori metodi di datazione hanno ora confermato la stima iniziale, risolvendo potenzialmente la controversia.

Nel 2021, oltre 60 impronte preservate nel fango antico sono state scoperte vicino a un ex lago del New Mexico. Datando i semi di piante acquatiche trovati vicino alle impronte su vari strati rocciosi, gli scienziati hanno stimato che gli esseri umani erano presenti nell'area tra 23,000 e 21,000 anni fa.

Questa scoperta mette in discussione la convinzione prevalente secondo cui i primi coloni del Nord America arrivarono tra 16,000 e 14,000 anni fa attraverso un ponte terrestre siberiano. Kathleen Springer, geologa e coautrice dello studio, sottolinea che c’è ancora molto da imparare su queste impronte e sulle loro implicazioni per la nostra comprensione delle prime migrazioni umane.

Premi Nobel per la fisica, la chimica e la medicina assegnati a scienziati innovativi

Il Premio Nobel per la Chimica 2023 è stato assegnato agli scienziati Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus e Alexei I. Ekimov per la loro scoperta e sintesi dei punti quantici. I punti quantici sono nanoparticelle con proprietà uniche e la loro dimensione determina le loro proprietà. Queste particelle sono ora ampiamente utilizzate negli schermi televisivi, nelle lampade a LED e in altre applicazioni.

Inoltre, il Premio Nobel per la fisica è stato assegnato a Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L'Huillier per i loro metodi sperimentali che generano impulsi di luce ad attosecondi per lo studio della dinamica degli elettroni nella materia. Il loro lavoro innovativo con gli impulsi luminosi ad attosecondi è stato determinante nel far progredire la nostra comprensione del comportamento della materia.

Il Premio Nobel per la Medicina è andato a Katalin Karikó e Drew Weissman per le loro scoperte sulle modifiche delle basi nucleosidiche, che hanno consentito lo sviluppo di vaccini a mRNA efficaci contro il COVID-19. I loro contributi hanno avuto un impatto significativo sulla lotta globale contro la pandemia.

Un ricercatore olandese prevede un terremoto in Pakistan

Il ricercatore olandese Frank Hoogerbeets, noto per le sue previsioni sui terremoti, ha accennato a un potenziale terremoto significativo in Pakistan entro 48 ore. Le precedenti previsioni di Hoogerbeets in Turchia e Siria si sono rivelate accurate, portando ad un crescente interesse per la sua ultima affermazione.

Mentre la comunità scientifica rimane scettica riguardo alle previsioni dei terremoti, i rapporti suggeriscono che il Pakistan sta prendendo sul serio questa previsione. Internet è in fermento con le speculazioni sul potenziale della previsione dei terremoti per aiutare nella prevenzione dei danni.

Nuovo dinosauro presentato in Spagna

Un nuovo dinosauro sauropode, chiamato Garumbatitan, è stato presentato in Spagna. Risalente a 122 milioni di anni fa, questo dinosauro offre preziose informazioni sull'evoluzione dei dinosauri. Alto 10 metri, il Garumbatitan aveva vertebre lunghe un metro e faceva affidamento sui suoi metacarpi per muoversi, adottando un'andatura simile alla punta dei piedi. I suoi ampi passi durante la locomozione erano suggeriti dal suo femore inclinato verso l'interno.

Questo quadrupede erbivoro consumava una quantità sorprendente di 30-40 chilogrammi di cibo al giorno, indicando il suo enorme appetito. Probabilmente abitava estuari incastonati tra le montagne e vagava attraverso vaste foreste piene di grandi alberi capaci di sostenere le sue enormi dimensioni.

Fonte:

- Associated Press

– Il Premio Nobel