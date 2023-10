Annunciati i vincitori del Premio Nobel 2023

Questa settimana sono stati annunciati i vincitori del Premio Nobel per la medicina, la fisica e la chimica per l'anno 2023. Katalin Kariko e Drew Weissman hanno ricevuto il Premio Nobel per la medicina e la fisiologia per le loro scoperte relative alla modificazione delle basi nucleosidiche, che hanno portato allo sviluppo di efficaci Vaccini a mRNA contro il Covid-19. Il Premio Nobel per la fisica è stato assegnato a Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L'Huillier per il loro lavoro nello sviluppo di nuovi strumenti e nell'esplorazione del mondo degli elettroni. Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus e Alexei I. Ekimov hanno ricevuto il Premio Nobel per la Chimica per la loro scoperta e sintesi dei punti quantici.

Mistero che circonda le prime galassie dell'universo

Il telescopio spaziale James Webb ha fornito preziose informazioni sulla storia primordiale dell’universo, rivelando un insieme di galassie risalenti all’alba cosmica. Tuttavia, gli scienziati sono rimasti sconcertati dalla presenza di galassie apparentemente mature e massicce durante questo primo periodo. Uno studio recente suggerisce che queste galassie potrebbero essere state più piccole del previsto ma apparivano luminose a causa delle esplosioni di formazione stellare. Questa impressione ingannevole di una grande massa ha sconcertato gli scienziati e ha sfidato le loro aspettative.

Impatto del satellite BlueWalker 3 sull'astronomia

Gli scienziati hanno pubblicato uno studio sulla rivista Nature, descrivendo in dettaglio l'impatto del prototipo del satellite BlueWalker 3 sull'astronomia. Questo satellite, sviluppato da AST SpaceMobile, fa parte di una costellazione destinata a fornire servizi mobili e a banda larga in tutto il mondo. Le osservazioni hanno dimostrato che BlueWalker 3 è uno degli oggetti più luminosi nel cielo notturno, superando tutte le stelle tranne le più luminose.

L'ISRO si prepara per la missione Gaganyaan

L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) sta facendo i preparativi per le prove di volo senza equipaggio della missione Gaganyaan. La Flight Test Vehicle Abort Mission-1 (TV-D1) dovrebbe svolgersi entro la fine di ottobre 2023 dal Centro spaziale Satish Dhawan a Sriharikota. La missione Gaganyaan mira a dimostrare la capacità di lanciare esseri umani nell’orbita terrestre bassa e di riportarli in sicurezza sulla Terra atterrando nel Golfo del Bengala o nel Mar Arabico.

Vaccino contro la malaria efficace ed economico

L'Università di Oxford ha sviluppato un nuovo vaccino contro la malaria chiamato R21/MatrixM. Prodotto dal Serum Institute of India, è stato testato in uno studio di fase 3 in quattro paesi africani e ha dimostrato un’efficacia del vaccino superiore al 75%. Questo valore è superiore a quello del vaccino contro la malaria precedentemente raccomandato, RTS,S/AS01, che aveva un’efficacia del 56% nei bambini di età compresa tra 5 e 17 mesi. Il nuovo vaccino è particolarmente efficace nelle aree in cui la malaria è stagionale.

Antiche impronte umane nel Nuovo Messico

Una nuova ricerca ha confermato l'esistenza di antiche impronte umane nel Parco nazionale di White Sands nel New Mexico. Le tecniche di datazione al radiocarbonio e con luminescenza stimolata otticamente hanno rivelato che queste impronte risalgono a circa 21,000-23,000 anni fa, durante l'ultima era glaciale. Questa scoperta indica che l’Homo sapiens abitava già il Nord America molto prima di quanto si pensasse, anche in condizioni inospitali.

Prime tracce di serpente scoperte in Sud Africa

Gli scienziati hanno identificato la prima traccia di serpente nella documentazione fossile sulla costa meridionale del Capo del Sud Africa. Questa traccia fossile, rinvenuta nella Riserva Naturale di Walker Bay, risale all'epoca del Pleistocene tra 93,000 e 83,000 anni fa. Si ritiene che sia stato prodotto da una vipera soffiante (Bitis arietans). Questa scoperta colma una lacuna nella documentazione fossile del Pleistocene della regione, che in precedenza era dominata da tracce di mammiferi, uccelli e rettili.