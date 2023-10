La luna di Giove Europa contiene anidride carbonica, aumentando la possibilità di vita

Il telescopio spaziale James Webb della NASA ha fatto una scoperta significativa riguardante la luna ghiacciata di Giove, Europa. Il telescopio ha rilevato l'anidride carbonica su Europa, un ingrediente vitale per la vita. Questa scoperta ha sollevato l’interessante possibilità che Europa possa essere in grado di sostenere la vita. L’analisi suggerisce che l’anidride carbonica ha avuto origine dall’oceano sotterraneo di Europa, piuttosto che essere trasportata da meteoriti o altre fonti esterne. Inoltre, il biossido di carbonio sembra essere stato depositato relativamente di recente su una scala temporale geologica.

In un'altra svolta nell'esplorazione spaziale, la navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA ha recuperato con successo un campione dall'asteroide chiamato Bennu. La navicella spaziale robotica, lanciata nello spazio nel 2016, ha lasciato cadere il campione di asteroide in una capsula nello Utah il 24 settembre. Si prevede che il campione, costituito da materiale ricco di carbonio, fornirà preziose informazioni sulla nascita del nostro sistema solare e le origini della vita sulla Terra.

Sfortunatamente, il lander e il rover lunare indiano, rispettivamente Chandrayaan-3 e Pragyan, non sono riusciti a rispondere alle chiamate di sveglia dopo essere entrati in ibernazione all'inizio di settembre. Gli sforzi per ristabilire la comunicazione con la navicella spaziale dal 22 settembre non hanno avuto successo. Tuttavia, le autorità spaziali indiane continuano a sperare che il velivolo mostri segni di attività nelle prossime due settimane. Chandrayaan-3 e Pragyan hanno fatto la storia come i primi oggetti creati dall'uomo ad atterrare nella regione polare meridionale della Luna, consolidando l'India come la quarta nazione a realizzare uno sbarco sulla Luna.

Guardando al futuro, la Cina prevede di lanciare nel 2 il satellite per l’esplorazione solare Xihe-2026. Questo satellite intraprenderà un’orbita precedentemente inesplorata tra la Terra e il sole. I suoi obiettivi principali includono lo studio dell'origine e dell'evoluzione del campo magnetico nelle regioni attive del sole e l'acquisizione di una comprensione più profonda della struttura tridimensionale e dei meccanismi fisici delle esplosioni solari. La Xihe-2 diventerà anche la prima sonda artificiale al mondo a raggiungere il punto Lagrange L5 Sole-Terra, un luogo strategicamente vantaggioso per la ricerca e il monitoraggio della meteorologia spaziale.

Questi recenti sviluppi nell’esplorazione spaziale continuano ad espandere la nostra comprensione dell’universo e del potenziale della vita oltre la Terra.