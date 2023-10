Perché il cielo cambia colore? Comprendere la scienza dietro di esso

Ti sei mai chiesto perché il cielo cambia colore durante il giorno? Che si tratti del bel cielo azzurro in una giornata soleggiata o delle tonalità vibranti di un tramonto, c'è una ragione scientifica dietro questi cambiamenti di colore.

Per capire perché il cielo appare azzurro in una giornata soleggiata, dobbiamo osservare come la luce solare raggiunge la Terra. La luce solare è composta da diversi colori ed energia che viaggia in onde. Se dirigessimo la luce solare attraverso un prisma di cristallo, vedremmo la separazione dei colori sotto forma di un arcobaleno. Questo è noto come spettro della luce visibile e comprende colori come rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco e viola.

Il colore che percepiamo dipende dalla lunghezza d'onda della luce. Le lunghezze d'onda più lunghe appaiono rosse, mentre le lunghezze d'onda più corte e instabili appaiono blu o viola. Quando la luce solare entra nell'atmosfera terrestre, viene dispersa dai gas presenti. L’atmosfera disperde principalmente lunghezze d’onda blu, motivo per cui vediamo un cielo azzurro in una giornata limpida. Gli altri colori sono ancora presenti ma non dispersi, dando l'impressione di un cielo bianco.

Gli arcobaleni si formano quando le gocce di pioggia agiscono come minuscoli prismi, piegando e separando la luce in diversi colori. Anche le nuvole possono mostrare sfumature di colori diversi, soprattutto durante l'alba o il tramonto. Le nuvole sono costituite da goccioline d'acqua e cristalli di ghiaccio, che contribuiscono anche alla separazione dei colori.

Durante l'alba e il tramonto, i raggi del sole attraversano una parte maggiore dell'atmosfera terrestre. Ciò si traduce in una diminuzione della dispersione delle lunghezze d’onda del blu, consentendo ai colori più caldi di essere più visibili ai nostri occhi. La combinazione delle condizioni atmosferiche e dell’angolazione del sole produce gli splendidi colori che associamo alle albe e ai tramonti.

Tuttavia, ci sono altri fattori che possono influenzare il colore del cielo. Grandi particelle di polvere, inquinamento, fumo di incendi, vapore acqueo e bassi livelli di ozono possono contribuire a far apparire il cielo rosso o altri colori insoliti. Satelliti come quelli gestiti dalla NASA vengono utilizzati per rilevare gli aerosol, fornendo ai meteorologi informazioni preziose sulla qualità dell’aria.

In conclusione, i colori che vediamo nel cielo sono influenzati dalla dispersione della luce, dalle condizioni atmosferiche e dalla presenza di particelle. Che si tratti di un cielo azzurro o di un tramonto mozzafiato, comprendere la scienza dietro questi cambiamenti di colore aggiunge un ulteriore livello di apprezzamento al nostro ambiente naturale.

Fonte: CBS News, Kylee Miller – Meteorologo radiotelevisivo certificato dall'American Meteorological Society