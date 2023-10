Questa settimana in Science News: Alla scoperta dei tesori vichinghi, del nucleo interno della Terra soffice e dei vincitori del premio Nobel

Nel mondo dell'archeologia, è stata una settimana emozionante, piena di scoperte di incredibili manufatti e tesori. In Norvegia, nel cortile di una famiglia è stato ritrovato un tesoro vichingo risalente a 1,200 anni fa. Inoltre, anche in Norvegia sono state scoperte figure d'oro raffiguranti divinità norrene, addirittura più antiche del tesoro vichingo. La famosa Jelling Stone danese, che costituisce la prima menzione del nome moderno del paese, sta anche rivelando nuove intuizioni sul suo creatore. Questi risultati sono solo un assaggio delle numerose scoperte archeologiche di questa settimana.

Addentrandosi più in profondità nel nostro pianeta, gli scienziati hanno fatto una rivelazione sorprendente sul nucleo interno della Terra. Precedentemente ritenuto una solida sfera di metallo, una nuova ricerca suggerisce che il nucleo interno è sorprendentemente morbido e meno rigido di quanto si pensasse in precedenza. Questa morbidezza può essere attribuita agli atomi iperattivi. In altre notizie relative alla Terra, i dati satellitari rivelano che il buco dell’ozono di quest’anno è cresciuto fino a circa il doppio delle dimensioni dell’Antartide, con l’eruzione del vulcano sottomarino di Tonga nel 2021 che potrebbe contribuire a questa espansione.

Avventurandosi oltre il nostro pianeta, il telescopio spaziale James Webb continua a stupire gli scienziati con le sue straordinarie scoperte. Sono stati osservati oggetti canaglia che rivoluzionano la fisica e galassie “impossibili”. Inoltre, potrebbero esserci una dozzina di oggetti oltre Plutone che potrebbero svelare una sezione precedentemente sconosciuta del nostro sistema solare.

Nel campo della salute, un vaccino aggiornato contro il COVID-19 sviluppato da Novavax è stato approvato dalla Food and Drug Administration statunitense. In uno studio condotto sui roditori si è scoperto che i neuroni non sono le uniche cellule responsabili della memoria nel cervello. Inoltre, i fattori genetici possono influenzare il successo degli individui che considerano una dieta vegetariana.

Con l'arrivo di ottobre arriva la stagione dei Premi Nobel. I premi per la fisica, la chimica e la medicina sono stati assegnati per risultati notevoli come la creazione di minuscole fette di luce, la scoperta di peculiari punti quantici e il lavoro pionieristico sui vaccini a mRNA.

Tra le immagini affascinanti condivise questa settimana c'è uno screenshot di un diavolo di polvere su Marte catturato dal rover Perseverance della NASA. Il diavolo di polvere raggiunge un'altezza di circa 1.2 miglia, rendendolo cinque volte più alto dell'Empire State Building.

Nella prossima settimana, gli skywatcher di alcune regioni del Nord, Centro e Sud America avranno l’opportunità di assistere ad un’eclissi solare “anello di fuoco”. Tuttavia, è importante prendere precauzioni e non guardare direttamente il sole. L'utilizzo di visori per eclissi fai-da-te, occhiali speciali o palle da discoteca consentirà l'osservazione sicura di questo evento celeste.

