Il telescopio spaziale James Webb scopre l'anello di Einstein e l'antica supernova

Questa settimana il telescopio spaziale James Webb ha fatto scoperte straordinarie. Ha catturato l'immagine di uno straordinario “anello di Einstein”, ha scoperto un'antica supernova che potrebbe potenzialmente risolvere uno dei più grandi misteri dell'universo e ha osservato migliaia di galassie simili alla Via Lattea in una posizione inaspettata. Questi risultati mostrano le incredibili capacità del telescopio nell’esplorazione dello spazio profondo.

Nel nostro sistema solare, la cometa Nishimura è stata colpita da una tempesta solare, evidenziando la natura dinamica del nostro vicinato celeste. Inoltre, l'astronauta Frank Rubio è tornato dalla Stazione Spaziale Internazionale, battendo i record per tutta la durata del suo soggiorno. Gli scienziati hanno anche sviluppato un'intelligenza artificiale in grado di rilevare la vita aliena, sebbene le specifiche del suo funzionamento siano ancora in fase di studio.

Passando al mondo dei mammiferi acquatici, è stato osservato che le megattere adottano un comportamento chiamato "kelping", in cui usano le alghe per pavoneggiarsi. Tuttavia, questo comportamento ha avuto conseguenze negative per alcune orche opportuniste, che sono diventate vittime della loro ritrovata interazione con le balene.

Una notizia sfortunata per i mammiferi, si prevede che il prossimo supercontinente, Pangea Ultima, diventerà insopportabilmente caldo entro i prossimi 250 milioni di anni, rendendo impossibile l’adattamento dei mammiferi. Tuttavia, questa è una preoccupazione futura lontana, non una minaccia immediata.

Sul fronte sanitario, gli scienziati stanno testando un “vaccino inverso” che sopprime selettivamente il sistema immunitario. Questo approccio si è dimostrato promettente nel trattamento di una condizione simile alla sclerosi multipla nei topi, aumentando la speranza per potenziali applicazioni negli esseri umani. Inoltre, è stato scoperto che il farmaco antivirale molnupiravir influenza l’evoluzione del virus responsabile del COVID-19. Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere le implicazioni di questa scoperta sulla trasmissione e sull’emergere di nuove varianti.

Nel mondo antico, un’antica tavoletta di argilla scoperta di recente in Turchia contiene parole di una lingua indoeuropea “perduta” parlata oltre 3,000 anni fa. Sebbene i significati di queste parole siano ancora in fase di decifrazione, gli studiosi riconoscono che fanno parte di un testo rituale, fornendo spunti sulle pratiche e le credenze delle antiche civiltà.

Infine, gli scienziati hanno fatto passi da gigante nel campo della diffusioosmosi, un fenomeno che permette di scrivere sull'acqua. Sebbene sia difficile da pronunciare, la diffusioosmosi presenta applicazioni pratiche per contrassegnare le superfici dell'acqua con parole o immagini.

Queste diverse scoperte mostrano l’ampiezza dell’esplorazione scientifica e la nostra continua ricerca di conoscenza sul nostro universo, sulle antiche civiltà e sulle complessità del mondo naturale.

