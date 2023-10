Science News: Serbatoio d'acqua nascosto, il cervello "racconta" falsi ricordi e un tributo a Jimmy Buffett

Questa settimana nelle notizie scientifiche si sono verificati diversi eventi ed scoperte entusiasmanti. Innanzitutto, è stato trovato un enorme serbatoio d’acqua nascosto sotto il fondale oceanico nel Pacifico meridionale. Questa scoperta significativa contribuisce alla nostra comprensione della storia geologica della Terra e della composizione della sua crosta. Inoltre, la Zealandia, un continente nascosto nel Pacifico meridionale, è stata completamente mappata.

In un’altra scoperta affascinante, gli scienziati hanno scoperto che il DNA neanderthal legato ad una maggiore sensibilità al dolore potrebbe essere più comune nelle popolazioni con prevalenti antenati nativi americani. Questo studio fa luce sulla complessa relazione tra genetica e percezione del dolore.

Ti è mai capitato di avere un falso ricordo? I ricercatori hanno scoperto che il cervello potrebbe essere in grado di distinguere tra ricordi veri e falsi. Questa scoperta fornisce informazioni su come il cervello elabora e immagazzina i ricordi.

Passando al regno animale, si è scoperto che le rane femmine si fingevano morte per evitare avances maschili. Questo comportamento è un adattamento unico che aiuta le femmine a navigare nel loro ambiente e a proteggersi.

Nelle notizie spaziali, la NASA ha rivelato la missione di ritorno del campione dell'asteroide Bennu, che mira a raccogliere e studiare campioni da questa roccia spaziale. Inoltre, sono state osservate le conseguenze della collisione di due pianeti massicci in un sistema stellare distante, fornendo preziose informazioni sulle collisioni planetarie.

Infine, è stato realizzato un omaggio al defunto Jimmy Buffett sotto forma di una lumaca di mare giallo brillante appena scoperta. Questa piccola creatura ricorda l'eredità di Buffett come leggenda del rock tropicale.

Passando ad altre notizie legate alla scienza, Laurent Ballesta, fotografo subacqueo e biologo marino francese, ha vinto il concorso Wildlife Photographer of the Year con la sua splendida immagine di un granchio a ferro di cavallo dorato nel suo habitat naturale. La foto mostra la bellezza e l'importanza di questa specie antica e in via di estinzione.

Questi sono solo alcuni dei punti salienti del mondo della scienza di questa settimana, a dimostrazione della natura in continua evoluzione dell'esplorazione e della scoperta scientifica.

