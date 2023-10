La Cina prevede di espandere la Stazione Spaziale come alternativa alla ISS guidata dalla NASA

La Cina ha annunciato l’intenzione di raddoppiare le dimensioni della sua stazione spaziale, offrendo agli astronauti di altri paesi un’alternativa alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) che si avvicina alla fine della sua vita. La stazione spaziale cinese, che attualmente dispone di tre moduli, nei prossimi anni verrà ampliata fino a includerne sei. L’Accademia Cinese di Tecnologia Spaziale ha dichiarato che la vita operativa della stazione spaziale cinese sarà di oltre 15 anni. L'annuncio è stato fatto durante il 74esimo Congresso Astronautico Internazionale tenutosi a Baku, in Azerbaigian.

Nel frattempo, gli scienziati hanno svelato un mistero riguardante le prime galassie dell'universo. Il telescopio spaziale James Webb, che ha iniziato le operazioni lo scorso anno, ha fornito uno sguardo sulla storia primordiale dell'universo, inclusa la scoperta delle galassie fin dall'alba cosmica. Tuttavia, l’esistenza di galassie massicce e mature durante l’infanzia dell’universo ha messo a dura prova l’attuale comprensione della cosmologia. Un nuovo studio ha ora risolto questo mistero senza richiedere una revisione completa delle teorie esistenti.

In Spagna, la startup PLD Space si sta preparando per un lancio di prova del suo razzo riutilizzabile Miura-1. Questo lancio segnerà il primo lancio di un razzo completamente privato in Europa e rappresenterà un passo significativo verso una nuova generazione di microlanciatori. La missione di prova avrà luogo a Huelva, nel sud-ovest della Spagna.

Inoltre, il Premio Nobel per la Chimica 2023 è stato assegnato agli scienziati Moungi Bawendi, Louis Brus e Aleksey Ekimov per la loro scoperta dei punti quantici. I punti quantici sono minuscoli gruppi di atomi ampiamente utilizzati in varie applicazioni, inclusa la creazione di colori in schermi piatti, lampade a LED e dispositivi medici. L’accademia che ha assegnato il Premio Nobel ha descritto la loro ricerca come “l’aggiunta di colore alla nanotecnologia”.

Infine, nuovi test hanno confermato l’antichità delle antiche impronte umane nel Nuovo Messico. Si stima che queste impronte, trovate nel Parco nazionale di White Sands, abbiano un'età compresa tra 21,000 e 23,000 anni. La ricerca ha dimostrato che l’Homo sapiens era presente in Nord America durante le condizioni più inospitali dell’ultima era glaciale.

