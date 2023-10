Il modulo russo sulla Stazione Spaziale Internazionale riscontra una perdita di liquido refrigerante

L'agenzia spaziale russa Roscosmos ha annunciato lunedì che è stata rilevata una perdita di liquido refrigerante nel suo modulo Nauka collegato alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La perdita ha interessato in particolare un sistema di raffreddamento di riserva utilizzato per regolare le temperature a bordo della ISS. Roscosmos ha assicurato che sia l'equipaggio che la stazione non erano in pericolo immediato. Gli astronauti stanno attualmente valutando la situazione e trovando una soluzione per risolvere il problema.

L'editing genetico mostra il potenziale nella protezione dei polli dall'influenza aviaria

Ricercatori nel Regno Unito hanno scoperto che l'editing genetico può offrire una protezione parziale contro l'influenza aviaria nei polli. L’influenza aviaria ad alta patogenicità, o influenza aviaria, ha causato danni significativi alle popolazioni di pollame a livello globale dal 2022. Questa svolta nell’editing genetico fornisce una nuova strategia per mitigare la diffusione del virus mortale. Modificando i geni dei polli, gli scienziati sono riusciti a proteggerli parzialmente dalle infezioni da influenza aviaria. I risultati potrebbero avere implicazioni per la produzione di pollame e aiutare a prevenire ulteriori epidemie di questa malattia devastante.

La missione Gaganyaan dell'India condurrà il test chiave il 21 ottobre

L'ambiziosa missione spaziale dell'India, Gaganyaan, effettuerà un test cruciale il 21 ottobre. Il test prevede il lancio di un modulo vuoto nello spazio e il suo ritorno sulla Terra. La missione finale è prevista per il prossimo anno e costerà circa 90.23 miliardi di rupie indiane (1.08 miliardi di dollari). Segnerà la prima missione spaziale con equipaggio dell'India e prevede il lancio di una capsula spaziale abitabile con un equipaggio di tre persone su un'orbita di 400 km (250 miglia) prima di un ritorno sicuro nelle acque indiane. Gaganyaan rappresenta una pietra miliare significativa nel crescente programma spaziale dell'India.

Antica tempesta solare rivelata attraverso gli anelli degli alberi nelle Alpi francesi

Un’analisi degli anelli di crescita annuali degli antichi alberi di pino silvestre nelle Alpi francesi meridionali ha scoperto prove della più grande tempesta solare conosciuta. Questa tempesta solare, avvenuta circa 14,300 anni fa, avrebbe causato gravi disagi alla tecnologia moderna se fosse avvenuta nei tempi attuali. La tempesta ha coinvolto il sole emettendo una massiccia esplosione di particelle energetiche nello spazio. I ricercatori hanno osservato un aumento significativo del radiocarbonio, un isotopo del carbonio, negli anelli di crescita degli alberi vicino al fiume Drouzet. Questa scoperta fa luce sul potenziale impatto delle tempeste solari e sul loro verificarsi storico.

