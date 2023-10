Il modulo russo sulla Stazione Spaziale Internazionale riscontra una perdita di liquido refrigerante

Secondo l'agenzia spaziale russa Roscosmos, il modulo multiuso russo Nauka, collegato alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ha subito una perdita di liquido refrigerante nel suo sistema di raffreddamento di riserva. Sebbene l’equipaggio e la stazione non siano in pericolo immediato, gli astronauti stanno valutando la situazione. Il modulo è responsabile della regolazione della temperatura a bordo per gli astronauti.

L'editing genetico mostra il potenziale per proteggere i polli dall'influenza aviaria

Scienziati britannici hanno scoperto che modificando i geni dei polli, questi possono fornire una protezione parziale contro le infezioni da influenza aviaria. L’influenza aviaria ad alta patogenicità, comunemente nota come influenza aviaria, si è diffusa rapidamente a partire dal 2022, provocando la perdita di milioni di volatili e provocando aumenti significativi dei prezzi delle uova e dei tacchini. Questa nuova scoperta offre una potenziale strategia per ridurre la diffusione del virus e mitigarne l’impatto sulle popolazioni di pollame.

L'India si prepara per il test della missione spaziale con equipaggio il 21 ottobre

L'India si sta preparando per un test cruciale nella sua missione spaziale Gaganyaan il 21 ottobre. Il test comporterà il lancio di un modulo vuoto nello spazio e il suo ritorno in sicurezza sulla Terra. La missione finale, prevista per il prossimo anno, sarà la prima missione spaziale con equipaggio dell'India e costerà circa 1.08 miliardi di dollari. Implica il lancio di una capsula spaziale abitabile con un equipaggio di tre persone su un’orbita di 400 km (250 miglia) e il successivo ritorno in sicurezza nelle acque indiane.

La NASA rivela un campione di asteroide ricco di carbonio

La NASA ha fornito al pubblico un primo assaggio del campione di terreno ricco di carbonio recuperato dalla superficie di un asteroide dalla navicella spaziale OSIRIS-REx. La capsula che trasportava il campione è stata recentemente paracadutata nel deserto dello Utah. Il materiale rivelato contiene minerali argillosi contenenti acqua ed è stato raccolto dall’asteroide vicino alla Terra Bennu tre anni fa. Questo risultato rappresenta una pietra miliare significativa nella nostra comprensione degli asteroidi e della loro composizione.

La forza spaziale statunitense sospende l'uso degli strumenti di intelligenza artificiale a causa dei rischi per la sicurezza dei dati

La US Space Force ha temporaneamente interrotto l’uso di strumenti di intelligenza artificiale generativa basati sul web, incluso ChatGPT, per preoccupazioni sulla sicurezza dei dati. Una nota indirizzata al personale della Forza Spaziale afferma che l'uso di tali strumenti, compresi i modelli in linguaggio ampio, sui computer governativi è vietato finché non ricevono l'approvazione formale da parte dell'Ufficio capo per la tecnologia e l'innovazione della forza. Questa pausa mira a mitigare i potenziali rischi per la sicurezza dei dati all’interno della Space Force.

