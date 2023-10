La NASA lancia un veicolo spaziale per esplorare la psiche degli asteroidi ricchi di metalli

La NASA ha recentemente lanciato un veicolo spaziale dalla Florida in missione per esplorare Psyche, il più grande asteroide ricco di metalli nel nostro sistema solare. Gli scienziati ritengono che Psiche potrebbe essere il nucleo di un antico protopianeta, fornendo preziose informazioni sulla formazione della Terra. La navicella spaziale, ripiegata all'interno di un razzo SpaceX Falcon Heavy, è decollata dal Kennedy Space Center della NASA a Cape Canaveral e dovrebbe raggiungere l'asteroide nell'agosto 2029 dopo un viaggio di 2.2 miliardi di miglia. Questa missione mira a svelare i segreti di questo intrigante asteroide e a far avanzare la nostra comprensione della formazione planetaria.

La NASA svela un campione di asteroide ricco di carbonio

La NASA ha offerto uno sguardo alla capsula sigillata che recentemente è tornata sulla Terra trasportando un campione di terreno ricco di carbonio proveniente dalla superficie dell'asteroide vicino alla Terra Bennu. All'interno della capsula, gli scienziati hanno scoperto minerali argillosi contenenti acqua tra gli altri materiali raccolti dalla navicella spaziale OSIRIS-REx tre anni fa. Questa scoperta ha implicazioni significative per la nostra comprensione dell’origine e della composizione dei corpi celesti e potrebbe fornire preziose informazioni sulle possibilità delle risorse idriche nello spazio.

La forza spaziale statunitense sospende l'uso degli strumenti di intelligenza artificiale per problemi di sicurezza dei dati

La US Space Force ha temporaneamente interrotto l’uso di strumenti di intelligenza artificiale generativa basati sul web, come ChatGPT, a causa di problemi di sicurezza dei dati. In una nota indirizzata alla forza lavoro della forza lavoro, al personale è stato chiesto di non utilizzare strumenti di intelligenza artificiale come modelli di linguaggio di grandi dimensioni sui computer governativi fino a quando non verrà concessa l'approvazione formale da parte del Chief Technology and Innovation Office. Questa misura precauzionale garantisce la salvaguardia delle informazioni classificate e sottolinea l'importanza della sicurezza dei dati nei settori sensibili.

Il nuovo Atlante delle cellule cerebrali umane fornisce approfondimenti sulle malattie neurologiche

Gli scienziati hanno compiuto un importante passo avanti nella ricerca sul cervello identificando oltre 3,300 tipi di cellule nel cervello umano. Questo atlante completo delle cellule cerebrali offre una comprensione più profonda delle basi cellulari delle malattie neurologiche e apre strade per lo sviluppo di nuove terapie. Inoltre, confrontando il cervello degli esseri umani e di altri primati come scimpanzé, gorilla, scimmie rhesus e uistitì, i ricercatori hanno scoperto differenze chiave che contribuiscono alle caratteristiche uniche del cervello umano.

Malfunzionamento del satellite Viasat

Viasat, una società statunitense, non sostituirà il suo satellite ViaSat-3 F1, che ha subito un malfunzionamento durante lo spiegamento a luglio. Sebbene l'azienda preveda di recuperare meno del 10% della produttività pianificata, rimane fiduciosa di poter soddisfare le esigenze dei propri clienti senza alcuna sostituzione. Viasat ha completato una parte significativa del costo di capitale per la sua costellazione ViaSat-3 e prevede un calo delle spese di capitale entro l’anno finanziario 2025.

La prossima eclissi solare entusiasma gli appassionati di astronomia

Sabato un’eclissi solare affascinerà milioni di spettatori nelle Americhe. Tempo permettendo, gli osservatori vedranno la luna passare davanti al sole. Il percorso dell'eclissi coprirà parti degli Stati Uniti, del Messico, dell'America Centrale e del Sud America, offrendo un evento astronomico spettacolare a coloro che si trovano nella sua traiettoria.

