La capsula della NASA trasporta in sicurezza un campione di asteroide nel deserto dello Utah

Una capsula spaziale della NASA è atterrata con successo nel deserto dello Utah, trasportando il più grande campione di terreno mai raccolto da un asteroide. La capsula, rilasciata dalla navicella spaziale OSIRIS-REx, che in precedenza era passata vicino alla Terra, è atterrata all'interno di una zona di atterraggio designata a ovest di Salt Lake City.

La capsula, a forma di caramella gommosa, si è paracadutata nello Utah Test and Training Range dopo aver viaggiato attraverso l'atmosfera terrestre. Il campione raccolto dalla sonda sarà analizzato dagli scienziati per ottenere informazioni sulla composizione e sulla storia dell'asteroide.

Nel frattempo, la Forza spaziale degli Stati Uniti ha preso in considerazione l’istituzione di una hotline con la Cina per prevenire potenziali crisi nello spazio. Il generale Chance Saltzman, capo delle operazioni spaziali, ha affermato che la comunicazione diretta tra la Space Force e la sua controparte cinese sarebbe utile per allentare le tensioni. Tuttavia, non è ancora avvenuto un impegno tra i due paesi per istituire una tale hotline.

L'atterraggio della capsula della NASA segna un risultato significativo nell'esplorazione spaziale, poiché il campione di asteroide recuperato fornisce dati preziosi per la ricerca scientifica. L’istituzione di una potenziale hotline tra la Forza spaziale degli Stati Uniti e la Cina mira a rafforzare la cooperazione e prevenire potenziali conflitti nelle attività spaziali.

Fonte:

– Notizie scientifiche attuali (Reuters)