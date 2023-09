Una scoperta in Zambia mostra che i primi esseri umani usavano il legno per le strutture edilizie

Gli archeologi in Zambia hanno fatto una scoperta rivoluzionaria lungo il fiume Kalambo. Hanno scavato due tronchi dentellati, sagomati e uniti dell'albero di salice dai grandi frutti, risalenti a quasi 476,000 anni fa. Questi manufatti in legno rappresentano la più antica testimonianza conosciuta di esseri umani, antecedenti alla nostra stessa specie, che costruivano strutture con il legno. Questa scoperta mette in luce le conquiste tecnologiche avanzate dei nostri antichi antenati e mette in mostra il loro ingegno.

La scoperta mette in discussione le ipotesi precedenti sulle capacità dei primi esseri umani e getta nuova luce sulle loro capacità innovative. Le strutture in legno forniscono informazioni sull'habitat umano primitivo e dimostrano la raffinatezza delle antiche tecniche di costruzione. Questa scoperta rivela anche la relazione di lunga data tra l’uomo e il legno come materiale da costruzione versatile.

Il significato di questa scoperta va oltre la nostra comprensione degli antichi comportamenti umani. Può essere visto come un passo importante nello sviluppo della civiltà umana, con le strutture in legno che sono state fondamentali per il progresso in architettura e ingegneria nel corso della storia. Analizzando questi manufatti in legno, i ricercatori possono ottenere preziose informazioni sui metodi di costruzione e sui progressi tecnologici dei nostri antichi predecessori.

Fonte:

“La scoperta dello Zambia mostra che gli esseri umani hanno costruito con il legno per 476,000 anni” – Reuters

RNA recuperato da una tigre della Tasmania estinta in uno studio rivoluzionario

Gli scienziati hanno ottenuto un significativo progresso scientifico recuperando l'RNA da una tigre della Tasmania estinta, nota anche come tilacino. Il marsupiale carnivoro, grande quanto un cane, un tempo abitava il continente australiano e le isole circostanti, ma ora è estinto a causa dell'attività umana. Tuttavia, i ricercatori sono riusciti a estrarre l’RNA, un materiale genetico presente nelle cellule viventi, dalla pelle essiccata e dai muscoli di un esemplare di tigre della Tasmania conservato dal 1891.

Questo studio innovativo apre nuove possibilità per comprendere la composizione genetica e le caratteristiche biologiche delle specie estinte. L’RNA, con le sue somiglianze strutturali con il DNA, fornisce ai ricercatori preziose informazioni sul codice genetico della tigre della Tasmania e sulla sua storia evolutiva. Analizzando l'RNA recuperato, gli scienziati possono ottenere informazioni sugli adattamenti e sui comportamenti unici di questo affascinante predatore estinto.

Inoltre, questo studio costituisce un precedente per la futura ricerca sulle specie estinte, offrendo potenziali opportunità per recuperare materiale genetico da altri organismi estinti da tempo. La capacità di estrarre l’RNA da campioni risalenti a più di un secolo fa amplia la portata dell’analisi genetica e apre nuove strade per lo studio dell’antica biodiversità della Terra.

Fonte:

“In un primo momento, l’RNA è stato recuperato dalla tigre della Tasmania estinta” – Reuters

L'ultima missione di Rocket Lab termina bruscamente, le azioni diminuiscono

Rocket Lab USA ha subito una battuta d'arresto quando la sua ultima missione è fallita appena 2 minuti e mezzo dopo il lancio. Un problema non divulgato ha causato il fallimento, portando a un ritardo della prossima missione dell'azienda. Di conseguenza, le azioni di Rocket Lab sono scese di circa l'1% in seguito all'incidente.

La risposta rapida e la trasparenza della compagnia spaziale dimostrano il suo impegno per la sicurezza e l'affidabilità. Affrontando tempestivamente l'incidente e ritardando la missione successiva, Rocket Lab garantisce un'indagine approfondita e gli aggiustamenti necessari per evitare che problemi simili si verifichino in futuro. Sebbene gli insuccessi non siano rari nel settore aerospaziale, l'impegno dell'azienda verso il miglioramento continuo è fondamentale per mantenere la fiducia dei clienti.

L'approccio innovativo di Rocket Lab ai lanci di piccoli satelliti li ha resi un attore di spicco nel settore spaziale. Mentre continuano a perfezionare le proprie capacità di lancio e ad affrontare qualsiasi sfida tecnica, Rocket Lab continua a contribuire in modo significativo al campo in crescita dell’esplorazione spaziale commerciale.

Fonte:

"Le azioni di Rocket Lab crollano mentre l'ultima missione termina bruscamente" - Reuters

Definizioni:

RNA: L'acido ribonucleico è una molecola coinvolta in vari processi biologici, tra cui la sintesi delle proteine ​​e la trasmissione dell'informazione genetica.

Tigre della Tasmania: noto anche come tilacino, era un marsupiale carnivoro originario della Tasmania, dell'Australia e della Nuova Guinea, che si estinse all'inizio del XX secolo.

Fonte:

“La scoperta dello Zambia mostra che gli esseri umani hanno costruito con il legno per 476,000 anni” – Reuters

“In un primo momento, l’RNA è stato recuperato dalla tigre della Tasmania estinta” – Reuters

"Le azioni di Rocket Lab crollano mentre l'ultima missione termina bruscamente" - Reuters