Enorme antica tempesta solare portata alla luce nelle Alpi francesi

Nelle Alpi francesi meridionali, i resti di pini silvestri hanno fornito agli scienziati le prove della più grande tempesta solare mai registrata. Questa antica tempesta, avvenuta circa 14,300 anni fa, avrebbe avuto effetti devastanti sulla tecnologia moderna se fosse avvenuta oggi.

La tempesta solare ha comportato una massiccia esplosione di particelle energetiche rilasciate dal sole nello spazio. Questo evento è stato rilevato attraverso l'analisi degli anelli di crescita annuali all'interno degli alberi secolari conservati. I ricercatori hanno scoperto un picco significativo di radiocarbonio, un isotopo del carbonio, all’interno degli anelli di crescita trovati vicino al fiume Drouzet nella regione di Gap.

Se una tale tempesta solare si verificasse in tempi contemporanei, potrebbe potenzialmente friggere i satelliti e causare gravi interruzioni alle reti elettriche. I dati ottenuti dagli anelli degli alberi fanno luce sulla portata di questo antico evento e sui potenziali rischi che le società moderne devono affrontare a causa di eventi simili.

Comprendere l’impatto delle tempeste solari è essenziale nei tempi moderni poiché facciamo molto affidamento sulla tecnologia vulnerabile a questi eventi meteorologici spaziali. Studiando le tempeste solari del passato, gli scienziati possono migliorare le capacità di previsione e sviluppare strategie per mitigare il potenziale danno causato da fenomeni solari così potenti.

Questa ricerca evidenzia l’importanza dell’utilizzo degli archivi naturali per scoprire eventi antichi e le loro implicazioni per la società odierna. Analizzando gli anelli degli alberi o altri reperti naturali, gli scienziati possono ottenere preziose informazioni sul passato della Terra e prepararsi meglio per potenziali sfide future.

- Reuters