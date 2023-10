Resti di DNA scoperti nel fossile di una tartaruga di 6 milioni di anni

I ricercatori hanno trovato resti di DNA in una tartaruga marina fossilizzata risalente a 6 milioni di anni fa, rendendola uno dei pochi fossili di vertebrati antichi a contenere materiale genetico. Il fossile, scavato lungo la costa caraibica di Panama nel 2015, conservava cellule ossee chiamate osteociti con dettagli eccezionali. Sebbene il fossile sia incompleto, mancando l'intero scheletro della tartaruga, il carapace (guscio) è relativamente intatto. I ricercatori stimano che la tartaruga sarebbe stata lunga circa un piede quando era viva.

Questa scoperta apre nuove possibilità per comprendere gli organismi antichi e la loro storia evolutiva. Analizzando i resti del DNA, gli scienziati possono ottenere informazioni sulla composizione genetica di questa antica specie di tartarughe. I risultati contribuiscono a una comprensione più profonda delle relazioni evolutive tra le specie di tartarughe antiche e moderne, come le tartarughe Ridley di Kemp e le Tartarughe Olive Ridley.

Social media e partenariati privati: all'interno dei cambiamenti nell'Agenzia spaziale indiana

L'agenzia spaziale indiana, l'Indian Space Research Organization (ISRO), ha raggiunto un traguardo da record nella sua missione Chandrayaan-3 sulla luna. L'evento trasmesso in live streaming ha raccolto più di 8 milioni di spettatori su YouTube, evidenziando l'interesse e il sostegno per l'ingegneria spaziale e le attività scientifiche a basso costo dell'India. Dietro questo successo c’è uno sforzo strategico per rinominare l’agenzia spaziale, fondata 54 anni fa, rendendola accessibile e coinvolgente.

Secondo gli attuali ed ex dipendenti, nonché gli esperti del settore, l’ISRO ha adottato misure per sfruttare le piattaforme di social media e le partnership private per aumentare la partecipazione e la consapevolezza del pubblico. Questo approccio mira a rendere l’esplorazione spaziale più accessibile al grande pubblico e a favorire la collaborazione con le aziende private. L'attenzione dell'ISRO alla trasparenza e all'impegno sta posizionando l'India come un attore di spicco nel settore spaziale globale.

La startup lunare giapponese ritarda la missione di allunaggio sponsorizzata dalla NASA

La startup giapponese del trasporto lunare, ispace, ha annunciato un ritardo di un anno nella sua futura missione di allunaggio. La missione, originariamente prevista per il 2025, è stata posticipata al 2026. La decisione è motivata dalla necessità di prepararsi meglio per una commissione da parte della NASA, nonché di far fronte ai ritardi nella fornitura di componenti.

Il primo tentativo di atterraggio lunare di ispace con la navicella spaziale Hakuto-R Mission 1 in aprile ha subito una battuta d'arresto a causa di un errore di calcolo dell'altitudine. La società ha dovuto affrontare turbolenze aziendali negli ultimi mesi, come riportato dal Financial Times. Nonostante le sfide, ispace rimane impegnata nell’esplorazione lunare e sta lavorando per migliorare le proprie capacità tecnologiche e processi operativi.

Definizioni:

– DNA: acido desossiribonucleico, il materiale genetico presente in tutti gli organismi viventi.

– Fossile: resti o tracce di piante e animali antichi conservati nella roccia.

– Vertebrato: un animale con una spina dorsale o colonna vertebrale.

– Carapace: il guscio protettivo duro di alcuni animali, come tartarughe o crostacei.

Fonte:

– Fonte 1: Reuters: “Resti di DNA trovati nel fossile di una tartaruga di 6 milioni di anni”

– Fonte 2: Reuters: “Social media e partnership privata: dentro i cambiamenti nell’agenzia spaziale indiana”

– Fonte 3: Reuters: “La startup lunare giapponese ispace ritarda la missione sponsorizzata dalla NASA al 2026”