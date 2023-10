Resti di DNA trovati nel fossile di una tartaruga di 6 milioni di anni

I ricercatori hanno scoperto resti di DNA in una tartaruga marina fossilizzata risalente a 6 milioni di anni fa. Questo fossile è strettamente imparentato con le tartarughe Ridley e Olive Ridley di oggi. Si tratta di una scoperta significativa poiché il materiale genetico di fossili di vertebrati così antichi viene raramente identificato. Il fossile è stato scoperto lungo la costa caraibica di Panama nel 2015 e contiene cellule ossee ben conservate, note come osteociti. Anche se il resto dello scheletro della tartaruga è scomparso, il carapace, o guscio, rimane intatto. In base alle sue dimensioni, i ricercatori stimano che la tartaruga sarebbe stata lunga circa un piede quando era viva.

Social media e partenariati privati: all'interno dei cambiamenti nell'Agenzia spaziale indiana

L'agenzia spaziale indiana, l'Indian Space Research Organization (ISRO), ha recentemente raggiunto un traguardo quando la sua missione Chandrayaan-3 è atterrata con successo sulla luna. Oltre 8 milioni di persone hanno guardato il live streaming dell'evento su YouTube, stabilendo un record per la piattaforma. Questo risultato non solo evidenzia i risultati scientifici e ingegneristici spaziali a basso costo dell'India, ma riflette anche uno sforzo più ampio per rinominare l'ISRO come un'organizzazione accessibile. I dipendenti attuali ed ex, così come gli esperti del settore, hanno notato la silenziosa iniziativa dell'agenzia di coinvolgere il pubblico attraverso i social media e le partnership private.

La startup lunare giapponese ispace rinvia la missione sponsorizzata dalla NASA al 2026

ispace, una startup giapponese di trasporti lunari, ha annunciato un rinvio della futura missione di allunaggio al 2026. La decisione è guidata dalla necessità di prepararsi meglio per una commissione della NASA, nonché di affrontare i ritardi nella fornitura di componenti. Ad aprile, ispace ha tentato il primo atterraggio sulla Luna con la navicella spaziale Hakuto-R Mission 1, ma non è riuscito a causa di un errore di calcolo dell'altitudine. I rapporti indicano che mesi di turbolenze aziendali hanno preceduto il fallimento della missione. Con la tempistica rivista, ispace mira a garantire una partnership di successo con la NASA e a risolvere i problemi della catena di approvvigionamento.

Fonti: Nessuna