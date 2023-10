Gli astronauti più giovani della Cina partono per la Stazione Spaziale, segnando una nuova era nell'esplorazione spaziale

By

La Cina ha intrapreso una pietra miliare significativa nel suo viaggio di esplorazione spaziale, poiché l’equipaggio di astronauti cinesi più giovane di sempre è partito per la stazione spaziale del paese. Questo lancio epocale della navicella spaziale Shenzhou-17, conosciuta anche come la “Vascella Divina”, segna una nuova era per le ambizioni spaziali della Cina.

Alimentato dal razzo Long March-2F, lo Shenzhou-17 e i suoi tre passeggeri sono decollati dal centro di lancio satellitare di Jiuquan, nel nord-ovest della Cina. Questa missione non solo apre la strada all'avanzamento del programma spaziale cinese, ma apre anche le porte a una nuova generazione di “taikonauti” che daranno forma al futuro dell'esplorazione spaziale.

Parallelamente, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato i piani della Russia per stabilire una propria stazione orbitale entro il 2027. Questo sviluppo rivoluzionario è in linea con la visione di Mosca per il futuro dell'esplorazione spaziale, dopo il successo della Stazione Spaziale Internazionale. Nonostante la battuta d’arresto della sua recente missione lunare, la Russia rimane impegnata nel suo programma lunare, dimostrando una dedizione incrollabile all’espansione della presenza dell’umanità nello spazio.

In un'altra affascinante scoperta, gli scienziati hanno rivelato nuove intuizioni sulle profondità interne di Marte. Analizzando le onde sismiche prodotte dall'impatto di un meteorite, i ricercatori hanno identificato uno strato fuso precedentemente sconosciuto che circonda il nucleo metallico liquido del pianeta. Questa scoperta mette in discussione le stime precedenti e richiede una rivalutazione della nostra comprensione della composizione geologica di Marte.

In aggiunta al regno delle scoperte scientifiche, una collaborazione tra scienziati peruviani e polacchi ha portato alla straordinaria ricostruzione di una fanciulla Inca. Questa giovane ragazza, che si ritiene sia stata sacrificata per placare le divinità Inca, è stata riportata in vita attraverso scansioni tridimensionali dei suoi resti mummificati. Questa affascinante impresa fa luce sulla storia e sulla cultura della civiltà Inca, offrendo uno sguardo sui costumi e sui rituali praticati oltre 500 anni fa.

Mentre il programma cinese della Stazione internazionale di ricerca lunare (ILRS) guadagna terreno, la Bielorussia si è unita come ultima nazione partner. L’ILRS, avviato congiuntamente da Cina e Russia, mira a stabilire un avamposto abitato permanentemente sul polo sud della Luna. Con l’adesione al programma anche del Pakistan e dell’Azerbaigian, la corsa allo spazio globale si intensifica, con l’ILRS che emerge come potenziale rivale del programma Artemis guidato dagli Stati Uniti.

Con questi notevoli sviluppi nel campo dell’esplorazione spaziale, l’umanità intraprende un nuovo capitolo di scoperta, ampliando i confini della conoscenza e aprendo le porte ad affascinanti opportunità oltre il nostro pianeta.

