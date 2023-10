L’eclissi solare anulare affascina le folle in tutte le Americhe

Sabato, migliaia di persone nelle Americhe sono diventate spettatrici di un raro evento astronomico: un’eclissi solare anulare. Questo fenomeno si verifica quando la Luna si sposta tra la Terra e il Sole, creando lo spettacolo straordinario di un “anello di fuoco” nel cielo. Gli osservatori sono rimasti stupiti mentre assistevano allo svolgersi di questo straordinario evento.

Oscar Lopez, 26 anni, ha viaggiato da Città del Messico a Campeche, in Messico, per intravedere l'eclissi. Ha espresso il suo entusiasmo, affermando: “È una di quelle cose da non perdere. È fantastico. Siamo davvero fortunati come esseri umani a poter sperimentare queste cose”.

Un'eclissi solare anulare è diversa da un'eclissi solare totale, in cui la Luna copre completamente il Sole, lasciando visibile solo la corona. In un'eclissi anulare, la Luna è leggermente più lontana dalla Terra, facendola apparire più piccola. Di conseguenza, quando si muove davanti al sole, crea un effetto “anello di fuoco”, poiché il bordo esterno del sole è ancora visibile.

Questo evento ha attirato non solo osservatori occasionali ma anche astronomi e fotografi, che miravano a catturare il momento magico con la macchina fotografica. Molte persone utilizzavano filtri solari specializzati e occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi durante la visione dell'eclissi, poiché l'esposizione diretta ai raggi del sole può causare danni agli occhi.

Le eclissi solari anulari sono eventi relativamente rari e si verificano al massimo solo poche volte all'anno. La prossima eclissi anulare visibile dalle Americhe dovrebbe avvenire nel giugno 2022. Fino ad allora, coloro che hanno avuto la fortuna di assistere alla recente eclissi sono rimasti con i ricordi di questo spettacolo maestoso.

