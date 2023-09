Un nuovo studio rivela che i buchi neri supermassicci si alimentano più velocemente di quanto si credesse in precedenza

Un nuovo studio condotto dalla Northwestern University sta mettendo in discussione la comprensione convenzionale di come i buchi neri supermassicci consumano la materia. Teorie precedenti suggerivano che i buchi neri mangiassero lentamente, ma simulazioni recenti mostrano che in realtà si nutrono a un ritmo molto più veloce. Lo studio, che sarà presto pubblicato su The Astrophysical Journal, fa luce sul violento vortice di gas, noto come disco di accrescimento, che circonda e nutre questi buchi neri.

Secondo le simulazioni 3D ad alta risoluzione, i buchi neri rotanti distorcono lo spazio-tempo circostante, causando la rottura del disco di accrescimento in sottodischi interni ed esterni. I buchi neri consumano prima l’anello interno del disco, prima che i detriti del sottodisco esterno si riversino verso l’interno per riempire il vuoto lasciato dietro. Questo ciclo di consumo e rifornimento richiede solo pochi mesi, significativamente più veloce rispetto alla scala temporale precedentemente proposta di centinaia di anni.

Questi risultati potrebbero aiutare a spiegare il comportamento insolito di oggetti come i quasar, che improvvisamente si illuminano e poi svaniscono senza una spiegazione chiara. Le rapide variazioni di luminosità osservate in questi oggetti sono in linea con la distruzione e il rifornimento delle regioni interne del disco di accrescimento.

I dischi di accrescimento sono strutture complesse, il che li rende difficili da modellare. Le precedenti ipotesi secondo cui questi dischi sarebbero allineati con la rotazione del buco nero sono state ora sfatate. La simulazione dei ricercatori, che ha utilizzato uno dei supercomputer più grandi del mondo, ha dimostrato che le regioni che circondano i buchi neri sono molto più turbolente e disordinate di quanto si pensasse in precedenza.

La simulazione mostra che il fenomeno del frame-dragging, causato dalla rotazione del buco nero, fa oscillare l’intero disco come un giroscopio. Il disco interno oscilla più rapidamente delle parti esterne, provocando la deformazione del disco e creando shock luminosi che spingono la materia verso il buco nero. Alla fine, il disco interno si rompe e si evolve indipendentemente dal resto del disco, oscillando a velocità e angoli diversi.

La regione di lacerazione, dove i sottodischi interno ed esterno si disconnettono, è dove inizia la frenesia alimentare. L'attrito cerca di tenere insieme il disco, ma la torsione dello spazio-tempo provocata dal buco nero in rotazione vuole farlo a pezzi. La competizione tra la rotazione del buco nero e l’attrito fa sì che il disco esterno rimuova gli strati del disco interno e lo spinga verso l’interno. La gravità del buco nero attira quindi il gas dalla regione esterna per riempire la regione interna, ora vuota.

Questa nuova comprensione delle abitudini alimentari dei buchi neri supermassicci contribuisce a svelare i misteri di questi colossi cosmici e il loro effetto sullo spazio circostante. Sottolinea l’importanza di integrare la dinamica dei gas, i campi magnetici e la relatività generale nelle simulazioni per stabilire un quadro più completo.