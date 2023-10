Evento di astronomia: eclissi solare parziale a Notre Dame

Prima dell'imminente partita di calcio tra Fighting Irish e USC Trojans, i visitatori del campus dell'Università di Notre Dame avranno l'opportunità di assistere a un'eclissi solare anulare parziale. L'eclissi inizierà alle 11:39, con la Luna che inizierà a coprire il bordo del sole, e la massima copertura è prevista intorno alle 1:XNUMX.

L’eclissi sarà visibile nell’America settentrionale, centrale e meridionale, con una copertura vicina al 90% nel sud-ovest degli Stati Uniti e una copertura massima del 40% dal campus di Notre Dame. Le eclissi anulari si verificano quando la Luna, in corrispondenza o vicino al suo punto più lontano dalla Terra, passa tra la Terra e il sole. A causa di questo allineamento, i bordi del sole sembreranno ardere dietro la luna, creando uno straordinario effetto “Anello di fuoco”.

Per offrire un'esperienza visiva sicura, il Dipartimento di Fisica e Astronomia del College of Science ospiterà un watch party sul lato nord della Jordan Hall of Science. Telescopi e occhiali per eclissi saranno a disposizione dei partecipanti. Keith Davis, direttore del Digital Visualization Theatre di Notre Dame, sottolinea l'importanza di indossare occhiali da eclissi adeguati per prevenire danni agli occhi.

In caso di maltempo, il teatro di visualizzazione digitale e il planetario forniranno simulazioni e spiegazioni su come si verificano le eclissi. Le presentazioni si terranno secondo un programma variabile, consentendo ai visitatori di esplorare il sistema solare e osservare la luna che blocca il sole.

La prossima eclissi solare anulare non è prevista fino al 21 giugno 2039, con l’Alaska come unico stato sul suo cammino. Tuttavia, l’8 aprile 2024, un’eclissi solare totale sarà visibile da alcune parti dell’Indiana, compreso il campus di Notre Dame, dove è prevista una copertura del sole del 97%.

Per ulteriori informazioni sull'eclipse watch party e sulla serie Science Exploration, contattare Jessica Sieff, direttore associato delle relazioni con i media, al numero 574-631-3933 oppure [email protected].

Fonti: NASA