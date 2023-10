Un nuovo raggio traente elettrostatico potrebbe rimuovere in sicurezza la spazzatura spaziale dall’orbita terrestre

In un mondo sempre più dipendente dai satelliti per la comunicazione e la navigazione, il problema della spazzatura spaziale è diventato una preoccupazione crescente. Con il boom dell’industria spaziale commerciale, si prevede che il numero di satelliti nell’orbita terrestre salirà alle stelle, portando con sé un rischio maggiore di collisioni e la creazione di più detriti. Tuttavia, una soluzione innovativa potrebbe essere all’orizzonte: un raggio traente elettrostatico.

Sviluppato dagli scienziati dell’Università del Colorado Boulder, il raggio traente elettrostatico offre un metodo senza contatto per rimuovere i satelliti defunti e i detriti spaziali dall’orbita terrestre. A differenza dei metodi tradizionali come gli arpioni o i sistemi di attracco, il raggio traente utilizza l'attrazione elettrostatica per spingere in sicurezza la spazzatura spaziale lontano dai pericoli. Sparando elettroni caricati negativamente su un satellite bersaglio, il raggio crea una carica positiva sul veicolo spaziale di servizio, “attaccando” effettivamente i due insieme attraverso l’attrazione elettrostatica.

Anche se il concetto di raggio traente può sembrare fantascienza, i ricercatori hanno compiuto progressi significativi nel dargli vita. Con una versione completamente operativa potenzialmente entro un decennio, il raggio traente elettrostatico potrebbe svolgere un ruolo cruciale nel mitigare il problema della spazzatura spaziale. Questa tecnologia innovativa non solo eviterebbe le collisioni tra detriti spaziali e veicoli spaziali funzionanti, ma libererebbe anche spazio prezioso nell’orbita geostazionaria, dove i satelliti rimangono fissi sopra punti specifici sulla Terra.

Il vantaggio principale del raggio traente elettrostatico risiede nella sua natura senza contatto. Metodi alternativi come arpioni e reti rischiano di danneggiare il veicolo spaziale che stanno tentando di rimuovere, aggravando il problema. Inoltre, l'uso di magneti di grandi dimensioni, un'altra soluzione proposta, è costoso e potenzialmente interferisce con i controlli del veicolo spaziale di servizio.

Anche se il raggio traente elettrostatico può presentare dei limiti, come il suo funzionamento lento e la necessità di finanziamenti significativi, rappresenta un promettente passo avanti nell’affrontare il crescente problema della spazzatura spaziale. Riposizionando in modo sicuro i satelliti defunti in un’“orbita cimiteriale” lontana dalla Terra, questa tecnologia dimostra il potenziale per garantire la sostenibilità e la sicurezza a lungo termine dell’esplorazione spaziale e delle operazioni satellitari.

Domande frequenti (FAQ)

Cos'è la spazzatura spaziale? La spazzatura spaziale si riferisce a satelliti defunti, stadi di razzi esauriti e altri detriti in orbita attorno alla Terra. Rappresenta un rischio di collisioni e può danneggiare i veicoli spaziali funzionanti.



Perché la spazzatura spaziale è una preoccupazione? Il numero crescente di satelliti e detriti spaziali nell'orbita terrestre aumenta il rischio di collisioni, che possono portare alla creazione di più detriti e potenzialmente rendere inefficaci i servizi satellitari.



Come funziona il raggio traente elettrostatico? Il raggio traente elettrostatico sfrutta l'attrazione tra oggetti caricati positivamente e negativamente. Sparando elettroni caricati negativamente su un satellite bersaglio, il veicolo spaziale di servizio crea una carica positiva, provocando un'attrazione elettrostatica che li mantiene collegati.



Quali sono i vantaggi del raggio traente elettrostatico? A differenza di altri metodi, come gli arpioni o i sistemi di attracco, il raggio traente elettrostatico è senza contatto ed elimina il rischio di danneggiare il veicolo spaziale. Offre anche una soluzione economica per rimuovere la spazzatura spaziale.



Quali sono i limiti del raggio traente elettrostatico? La limitazione principale del raggio traente elettrostatico è la sua lentezza nel funzionamento. Richiederebbe molto tempo e manovre attente per rimuovere un singolo satellite dall’orbita terrestre.