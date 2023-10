Un nuovo studio rileva vantaggi monetari del ruolo delle iene striate nello smaltimento delle carcasse

Un nuovo studio condotto nel Sawai Mansingh Wildlife Sanctuary del Rajasthan stima i benefici monetari dei servizi di spazzino delle iene striate sulle carcasse di bestiame e sulle prede selvatiche. Lo studio ha rilevato che, durante il periodo 2019-2020, le iene striate nel santuario hanno consumato 23 tonnellate di carcasse di bestiame e 17 tonnellate di prede selvatiche, risparmiando migliaia di dollari in costi di rimozione delle carcasse.

Le iene striate forniscono servizi di smaltimento dei rifiuti che contribuiscono a ostacolare la trasmissione di malattie e a mantenere pulito l’ambiente. Questi vantaggi non solo riducono il rischio di malattie, ma fanno anche risparmiare denaro evitando metodi artificiali di smaltimento delle carcasse come la cremazione elettrica o la combustione su pira.

La ricerca, una delle prime stime dei benefici monetari derivanti dallo spazzino da parte delle iene striate in un paesaggio dominato dall'uomo, mira a far luce sui contributi positivi forniti da questi spazzini spesso trascurati. Lo studio suggerisce che educare le comunità locali su questi benefici monetari potrebbe potenzialmente rimuovere l’immagine negativa associata alle iene striate e aiutare la loro conservazione.

La iena striata è una delle quattro specie di iene esistenti al mondo e si trova in India. Questi carnivori solitari hanno l'aspetto simile a un cane e si nutrono opportunisticamente di resti di animali predati da carnivori più grandi e di carcasse di bestiame domestico scartate.

La fornitura di servizi di smaltimento delle carcasse da parte delle iene striate è particolarmente importante nell'area di studio a causa dell'elevato numero di capi di bestiame e delle scarse condizioni igienico-sanitarie. Lo scarico delle carcasse in aree aperte e lungo i bordi delle strade pone un grave problema di gestione dei rifiuti, rendendo la regione vulnerabile alla diffusione di malattie zoonotiche.

I ricercatori hanno quantificato il contributo economico dei servizi di spazzino forniti dalle iene striate. Hanno stimato il valore dello smaltimento delle carcasse con due metodi: cremazione elettrica e combustione su pira. I risultati hanno rivelato che le iene striate hanno rimosso circa il 4.4% dei rifiuti di carcasse di bestiame, per un totale di 23 tonnellate, dalla produzione annuale di rifiuti dell’area di studio di 525 tonnellate. Il costo di rimozione di questi rifiuti è stato calcolato in $ 7095 per la cremazione elettrica e $ 49,665 per la combustione della pira.

Lo studio propone che i benefici monetari identificati potrebbero essere utilizzati dai funzionari forestali per la gestione delle iene striate e dei loro habitat. Il metodo di valutazione impiegato in questo studio potrebbe essere applicato anche in altre aree che affrontano sfide nello smaltimento delle carcasse di bestiame, a beneficio degli spazzini come sciacalli e volpi.

Nel complesso, comprendere il valore economico dei servizi di spazzino forniti dalle iene striate sottolinea l’importanza di questi animali nel mantenimento di paesaggi sani e incoraggia una rivalutazione della percezione negativa spesso ad essi associata. Consumando gli scarti del bestiame, le iene striate non solo fanno risparmiare denaro alle comunità, ma contribuiscono anche alla prevenzione delle malattie e al ciclo dei nutrienti negli ecosistemi.

