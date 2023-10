In che modo il fuoco influisce sullo stoccaggio del carbonio nel suolo nelle savane e nelle praterie

Savane e praterie sono ecosistemi diffusi che coprono circa il 40% della superficie terrestre. Forniscono importanti servizi ecosistemici, come la produzione alimentare, la regolazione dell’acqua e il sequestro del carbonio. Tuttavia, questi ecosistemi sono vulnerabili ai cambiamenti climatici e alle attività umane, in particolare ai cambiamenti nei regimi degli incendi.

Il fuoco gioca un ruolo cruciale nel modellare la struttura, la composizione e la funzione delle savane e delle praterie. Le attività umane come il cambiamento dell’uso del territorio, la soppressione degli incendi e l’accensione degli incendi hanno alterato la frequenza e l’intensità degli incendi. Questi cambiamenti hanno implicazioni significative per lo stoccaggio del carbonio nel suolo, che è il più grande serbatoio di carbonio terrestre e un fattore chiave nella regolazione del clima globale.

Gli incendi possono avere un impatto sullo stoccaggio del carbonio nel suolo in diversi modi, a seconda del regime degli incendi e delle caratteristiche dell’ecosistema. Può ridurre lo stoccaggio del carbonio nel suolo bruciando direttamente la materia organica, aumentando la temperatura del suolo e i tassi di decomposizione e alterando le comunità microbiche del suolo e il ciclo dei nutrienti. D’altro canto, il fuoco può anche aumentare lo stoccaggio del carbonio nel suolo stimolando la crescita delle piante, migliorando l’aggregazione e la stabilità del suolo, riducendo l’erosione del suolo e facilitando l’accumulo di carbone.

L’effetto netto del fuoco sullo stoccaggio del carbonio nel suolo varia tra i diversi tipi di savana e prateria. Nelle savane e nelle praterie umide, dove la disponibilità di acqua è elevata, il fuoco può stimolare la crescita delle piante e aumentare l’apporto di carbonio nel suolo. Al contrario, nelle savane e nelle praterie aride e semi-aride, il fuoco può ridurre la crescita delle piante e diminuire l’apporto di carbonio nel suolo a causa della limitata disponibilità di acqua.

Per comprendere meglio in che modo il fuoco influisce sullo stoccaggio del carbonio nel suolo in diversi tipi di savana e praterie, i ricercatori hanno condotto una sintesi globale di dati provenienti da 53 esperimenti a lungo termine di manipolazione del fuoco. Hanno scoperto che la riduzione della frequenza degli incendi aumenta lo stoccaggio del carbonio nel suolo del 23% negli ecosistemi aridi e semi-aridi, ma non ha avuto effetti significativi negli ecosistemi umidi. Al contrario, l’aumento della frequenza degli incendi ha ridotto lo stoccaggio del carbonio nel suolo dell’11% negli ecosistemi aridi e semi-aridi, ma non ha avuto effetti significativi negli ecosistemi umidi.

Lo studio ha anche rivelato che gli attuali modelli di ecosistema utilizzati dai ricercatori climatici sottostimano gli effetti del fuoco sullo stoccaggio del carbonio nel suolo nelle savane e nelle praterie più secche. Il miglioramento di questi modelli è fondamentale per rappresentare accuratamente le interazioni tra fuoco, vegetazione e processi del suolo in questi ecosistemi.

I risultati hanno importanti implicazioni per le strategie di mitigazione del cambiamento climatico nelle savane e nelle praterie. Ridurre la frequenza degli incendi negli ecosistemi più secchi potrebbe aumentare lo stoccaggio del carbonio nel suolo e contribuire a rallentare il tasso di riscaldamento climatico. Tuttavia, è necessario considerare i compromessi con altri servizi ecosistemici e obiettivi di conservazione della biodiversità.

Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere i meccanismi alla base degli effetti del fuoco sullo stoccaggio del carbonio nel suolo in diversi tipi di savana e praterie. Ciò contribuirà allo sviluppo di modelli e proiezioni più accurati dei futuri cambiamenti in questi ecosistemi in vari scenari di cambiamento climatico e attività umana.

