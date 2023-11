Preparati a testimoniare la scomparsa degli anelli di Saturno: cosa aspettarti

By

Astrofotografi e astronomi dilettanti preparatevi ad un raro evento celeste: la graduale scomparsa degli iconici anelli di Saturno dalla nostra linea di vista. Preparatevi nei prossimi 18 mesi poiché l'inclinazione del pianeta nella sua orbita attorno al Sole allineerà perfettamente gli anelli sul bordo, rendendoli invisibili nelle nostre immagini.

A differenza della loro ingannevole enormità, che si estende da 70,000 a 140,000 chilometri (da 43,500 a 87,000 miglia), gli anelli di Saturno sono sorprendentemente sottili. In realtà, sono addirittura più sottili di un foglio di carta e nella maggior parte dei casi misurano meno di 100 metri di spessore. Quindi, dal nostro punto di osservazione, che dista oltre 300 miliardi di chilometri, un semplice chilometro è praticamente indiscernibile.

Il fenomeno dell'attraversamento del piano degli anelli si verifica quando la Terra attraversa il piano degli anelli, facendo apparire Saturno di taglio dalla nostra prospettiva. Questo evento straordinario si verifica circa ogni 13.7-15.7 anni, con uno o tre incroci che si verificano in rapida successione a seconda della configurazione.

Anche se gli anelli di Saturno scompariranno temporaneamente dalla vista, non temete, perché ritorneranno. Nel frattempo, ci verrà concessa la rara opportunità di catturare scorci della parte inferiore degli anelli, che sono rimasti nascosti alla nostra vista per molti anni. Inoltre, verrà visualizzato il Polo Sud del pianeta, fornendoci una prospettiva entusiasmante.

Questo cambiamento di inclinazione non è un'anomalia; è stato osservato e documentato ampiamente negli ultimi decenni. Approfitta di questo momento unico per catturare splendide immagini delle lune di Saturno ed esplorare questo affascinante sistema celeste. Custodite questo grande spettacolo per i prossimi dieci anni e mezzo, fino al prossimo evento nel 2038.

FAQ:

D: Perché gli anelli di Saturno scompariranno?

R: Gli anelli di Saturno scompariranno a causa dell'inclinazione del pianeta nella sua orbita attorno al Sole, allineandoli perfettamente sul bordo e rendendoli invisibili alla nostra linea di vista.

D: Per quanto tempo gli anelli rimarranno invisibili?

R: Gli anelli rimarranno invisibili per circa 18 mesi.

D: Gli anelli riappariranno mai?

R: Sì, gli anelli riappariranno gradualmente man mano che l'inclinazione del pianeta cambia nel tempo, permettendoci di testimoniare ancora una volta la loro bellezza.

D: Possiamo aspettarci altre affascinanti vedute di Saturno durante questo periodo?

R: Assolutamente! Mentre gli anelli sono nascosti, avremo l'opportunità di osservare la parte inferiore degli anelli e il Polo Sud del pianeta, offrendo una prospettiva nuova e unica.

D: Con quale frequenza si verifica il fenomeno dell'attraversamento del piano dell'anello?

R: L'attraversamento del piano dell'anello avviene circa ogni 13.7-15.7 anni, con uno o tre attraversamenti che avvengono in rapida successione a seconda della configurazione.

D: Ci sono eventi futuri significativi legati alla scomparsa degli anelli di Saturno?

R: Dopo l'evento del 2025, il prossimo evento sarà un triplo incrocio nel 2038, seguito da ulteriori incroci nel 2039. Quindi, tieni gli occhi aperti per questi prossimi eventi!