Gli anelli di Saturno: una creazione giovane e dinamica

By

I ricercatori hanno completato una simulazione che fornisce supporto alla teoria secondo cui gli iconici anelli di Saturno sono nati centinaia di milioni di anni fa, anziché miliardi. Lo studio, pubblicato su The Astrophysical Journal, presenta l'idea che gli anelli si siano formati nel recente passato attraverso la collisione di due lune ghiacciate. Questa simulazione offre uno sguardo su un evento potenzialmente caotico, in cui i corpi solidi si trasformano in un disco fluido e vorticoso di detriti che circonda il gigante gassoso.

Un tempo gli scienziati credevano che gli anelli di Saturno avessero miliardi di anni, ma le prove ottenute dalla sonda Cassini contraddicevano questa idea. Gli anelli apparivano troppo lucenti e puliti per aver resistito per un periodo così lungo, suggerendo che si fossero formati più recentemente. Comprendendo l'origine degli anelli di Saturno, gli scienziati possono ottenere informazioni sulla formazione di altri pianeti e lune.

La simulazione condotta dal dottor Jacob Kegerreis e dai suoi colleghi dell'Ames Research Center della NASA ha testato l'ipotesi che gli anelli siano stati creati dalla collisione di due lune. Il team ha scoperto che l’impatto tra le lune avrebbe prodotto un’abbondanza di detriti congelati che avrebbero oltrepassato il confine noto come limite di Roche. Questi detriti potrebbero quindi accumularsi e formare gli anelli come li vediamo oggi. Inoltre, i frammenti rimanenti potrebbero essersi scontrati con altri satelliti, contribuendo alla creazione di nuove lune.

Questa ricerca ha implicazioni anche per lo studio delle lune di Saturno. Se gli anelli fossero più giovani di quanto si credesse in precedenza, ciò potrebbe avere un impatto sulla potenziale abitabilità di alcune lune. Gli scienziati hanno ipotizzato che alcune delle lune di Saturno potrebbero avere oceani sotterranei che potrebbero sostenere la vita. Tuttavia, se queste lune fossero effettivamente più giovani, le possibilità che vi esista la vita potrebbero essere ridotte.

Sebbene questo studio non fornisca una risposta definitiva alle origini degli anelli di Saturno, ne evidenzia la natura dinamica e in continua evoluzione. Invece di essere decorazioni statiche, gli anelli sono strutture effimere che si evolvono continuamente. Comprendere la formazione degli anelli di Saturno consente agli scienziati di apprezzare i drammatici processi che modellano il nostro sistema solare.

Fonte:

– Il diario astrofisico

– Centro di ricerca Ames della NASA