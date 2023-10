Gli anelli di Saturno potrebbero essere più giovani di quanto pensassimo, suggerisce uno studio

Un recente studio pubblicato su The Astrophysical Journal ha proposto una nuova teoria sull'origine degli anelli di Saturno. Contrariamente alla precedente convinzione che gli anelli abbiano miliardi di anni, lo studio suggerisce che potrebbero essersi formati in un passato relativamente recente, forse a causa della collisione di due piccole lune ghiacciate avvenuta qualche centinaio di milioni di anni fa.

Il gruppo di ricerca, guidato da Jacob Kegerreis dell'Ames Research Center della NASA, ha condotto simulazioni utilizzando un sistema di supercalcolo per ricreare l'ipotetica collisione e le sue conseguenze. I risultati delle simulazioni hanno supportato l'ipotesi che gli anelli possano essere stati creati in questo modo.

Saturno, con i suoi numerosi satelliti, funge da mini-sistema solare e offre spunti sulla formazione di pianeti e lune. Scott Sheppard, astronomo della Carnegie Institution for Science, spiega che gli anelli di Saturno non sono importanti solo per comprendere la storia del pianeta ma hanno anche implicazioni più ampie per lo studio della formazione dei corpi celesti in generale.

Precedenti osservazioni degli anelli di Saturno da parte della sonda Cassini avevano rivelato che apparivano troppo puliti e lucenti per avere miliardi di anni. Ciò ha portato gli scienziati a mettere in discussione la loro età e a considerare spiegazioni alternative. Se gli anelli non si sono formati durante i primi giorni caotici del sistema solare, devono aver avuto origine in tempi più recenti.

Secondo il nuovo studio, una collisione tra due lune ghiacciate avrebbe potuto produrre una raffica di detriti ghiacciati che alla fine formarono gli anelli. Parte di questo materiale potrebbe essersi scontrato con altri satelliti, formando nuove lune. I ricercatori suggeriscono che lune come Rea, la seconda luna più grande di Saturno, potrebbero essere esempi di queste lune “appena rilasciate”.

Sebbene questo studio faccia luce sulla formazione degli anelli di Saturno, non risponde in modo definitivo alla domanda sulla loro origine. Tuttavia, evidenzia la natura dinamica degli anelli e sfida l’idea che siano decorazioni statiche. I risultati hanno anche implicazioni sulla possibilità che vi siano oceani sotterranei abitabili su alcune lune di Saturno, poiché la loro età potrebbe influenzare le condizioni per l’emergere della vita.

Saranno necessarie ulteriori ricerche e osservazioni per comprendere appieno il mistero degli anelli di Saturno e il loro posto nella complessa dinamica del sistema solare.

