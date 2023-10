Una rara eclissi solare anulare si farà strada negli Stati Uniti

Sabato 14 ottobre si verificherà una rara eclissi solare anulare che si farà strada attraverso gli Stati Uniti. L’eclissi sarà visibile in tutti gli stati continentali, inclusa l’Alaska. Tuttavia, nel sud-ovest della Virginia, si prevede che piogge sparse interferiscano con la visione dell’eclissi parziale.

Un'eclissi anulare avviene quando la Luna passa davanti al Sole, provocando un temporaneo oscuramento della luce del giorno. Durante questa particolare eclissi, la Luna sarà più lontana dalla Terra, facendola apparire più piccola del Sole. Questo gli dà il nome “anulare” e crea un effetto “anello di fuoco” mentre il sole si illumina dietro la luna.

Il percorso dell'eclissi si sposterà attraverso gli Stati Uniti occidentali, iniziando dall'Oregon meridionale e proseguendo attraverso il Texas. A Roanoke, il sole sarà eclissato al massimo per circa il 40%. L'intero evento durerà 2 ore e 48 minuti dall'inizio alla fine. La luna inizierà a muoversi davanti al sole poco prima di mezzogiorno EDT, con l'eclissi massima che si verificherà intorno alle 1:15. Il terzo e ultimo contatto tra la luna e il sole avverrà poco prima delle 3:00.

L’eclissi sarà influenzata dal tempo, poiché si prevede che un fronte freddo porterà rovesci sparsi nella regione. I cieli nuvolosi probabilmente bloccheranno la vista dell’eclissi per gran parte del fine settimana. Tuttavia, anche con la copertura nuvolosa, la leggera oscurità diurna associata alle eclissi può ancora essere evidente.

Per coloro che sono in grado di assistere all'eclissi anulare, è importante indossare una protezione per gli occhi specializzata progettata per l'osservazione solare quando si guarda direttamente il sole. È obbligatorio utilizzare occhiali per eclissi solare e non sono equivalenti agli occhiali da sole. Anche guardare il sole attraverso l'obiettivo di una fotocamera, un telescopio o un binocolo è altamente sconsigliato, poiché i raggi solari concentrati possono causare gravi lesioni agli occhi.

Se non riesci a trovare i tuoi occhiali per l'eclissi del 2017, lo Space Science Institute ha distribuito 5 milioni di occhiali per la visione solare in 10,000 biblioteche negli Stati Uniti. Alcune biblioteche locali distribuiranno occhiali fino a esaurimento scorte.

Se l'eclissi anulare di questo fine settimana non è visibile nella tua zona, non devi preoccuparti. Si prevede che un’altra eclissi solare totale si verificherà il prossimo anno ad aprile, dal Texas attraverso il Maine. A Roanoke, circa l'88% del sole sarà coperto dalla luna durante questo evento dell'8 aprile 2024.

Fonte: WDBJ

