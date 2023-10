I computer determinano la causa dell'estinzione dei dinosauri

Un gruppo di ricercatori del Dartmouth College ha utilizzato un metodo di modellazione dell’inversione bayesiana per determinare la causa più probabile dell’evento di estinzione del Cretaceo-Paleogene, che spazzò via i dinosauri. Analizzando i dati geologici e climatici, i ricercatori hanno sviluppato uno scenario che corrispondeva alla documentazione fossile. Il loro imparziale modello computerizzato ha determinato che i gas rilasciati dal vulcano a scudo Deccan Traps in un periodo di 300,000 anni sono stati sufficienti per innescare l’evento di estinzione. Questo approccio imparziale fornisce nuove informazioni sulla causa della scomparsa dei dinosauri.

I bambini con autismo e ADHD hanno difficoltà a eliminare il BPA

È stato scoperto che il bisfenolo A (BPA), un composto chimico utilizzato nella produzione della plastica, ha effetti di interferenza sul sistema endocrino. Uno studio recente ha dimostrato che i bambini con disturbo dello spettro autistico e disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) hanno una capacità ridotta di eliminare il BPA dai loro sistemi. Questo risultato è significativo considerando l’aumento delle diagnosi per entrambe le condizioni nel corso degli anni. Sebbene sia improbabile che l’esposizione al BPA sia l’unica causa di questi disturbi, potrebbe contribuire al loro sviluppo.

Una nuova tecnica si dimostra promettente nel trattamento delle tossine PFAS nelle acque sotterranee

Un gruppo di ricercatori della Ohio State University ha sviluppato una nuova tecnica per trattare le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nelle acque sotterranee contaminate. I composti PFAS, noti come “sostanze chimiche per sempre” a causa della loro persistenza nell’ambiente, sono stati collegati a vari problemi di salute. I ricercatori hanno utilizzato la degradazione degli ultrasuoni per indebolire i legami chimici nei solfonati di fluortelomero, un tipo di PFAS comunemente presente nelle schiume antincendio. Questa tecnica mostra potenzialità nel trattamento sia delle tossine PFAS che dei prodotti farmaceutici nelle acque di rubinetto e reflue municipali.

Il video time-lapse della NASA mostra i resti stellari

La NASA ha pubblicato un video time-lapse che mostra i resti di una stella esplosa 20,000 anni fa. Utilizzando il telescopio spaziale Hubble, gli astronomi hanno osservato una porzione della bolla di supernova in espansione nella nebulosa Cygnus Loop. Il filmato time-lapse rivela che i brandelli della stella stanno sfrecciando nello spazio ad una velocità di mezzo milione di miglia all'ora. Questo video accattivante offre uno sguardo sull'esplosione in corso e fornisce preziose informazioni sui resti stellari.

Le conseguenze della disonestà

Un nuovo fenomeno chiamato “fuga dell’onestà” è stato identificato dai ricercatori di scienze sociali. Questo termine si riferisce alla tendenza degli individui onesti a migrare lontano da aree in cui l’imbroglio è prevalente. Questa migrazione crea un ciclo di duplicità, che porta a una leadership politica di qualità inferiore, a una ridotta crescita dei guadagni e a una diminuzione della produttività del lavoro. In Italia, ad esempio, le false registrazioni delle nascite vengono utilizzate come misura di onestà regionale. Coloro che migrano da aree ad alto tasso di imbroglio verso aree a basso tasso di imbroglio hanno meno probabilità di avere certificati di nascita falsificati. Comprendere le conseguenze della disonestà può ispirare strategie per creare comunità più oneste.

