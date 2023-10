Galassie formatesi a raffica dopo il Big Bang, secondo uno studio

Questa settimana, gli astronomi utilizzando il telescopio spaziale James Webb hanno fatto un'interessante scoperta sulla formazione delle galassie. Le prime galassie dell’universo apparivano troppo luminose, massicce e antiche per essersi formate così presto dopo il Big Bang, il che rappresentava un problema per il modello standard della cosmologia. Tuttavia, un team di fisici della Northwestern University ha utilizzato simulazioni al computer per modellare la formazione delle galassie e ha scoperto che nell’universo modello, le stelle si formavano a raffiche. Questa formazione stellare esplosiva ha prodotto una luce di intensità molto maggiore rispetto a quella delle galassie moderne come Andromeda. L’esplosione della formazione stellare è seguita dalle supernovae, che rilasciano gas che ricade nella galassia e dà origine a un nuovo ciclo di formazione stellare. Questa nuova comprensione della formazione delle galassie potrebbe avere implicazioni per la nostra comprensione dell’universo primordiale.

L'intelligenza artificiale impara a padroneggiare il gioco arcade Street Fighter

I ricercatori della Singapore University of Technology and Design hanno addestrato un sistema di intelligenza artificiale per giocare al classico gioco arcade Street Fighter utilizzando l’apprendimento per rinforzo. Precedenti ricerche hanno dimostrato che l’apprendimento per rinforzo può essere utilizzato per insegnare all’intelligenza artificiale a battere giocatori umani esperti in giochi come gli scacchi e il Go. In Street Fighter, il sistema di intelligenza artificiale era dotato di milioni di movimenti iniziali e, nel tempo, ha adattato la sua strategia e il movimento dei personaggi per sconfiggere gli avversari preprogrammati. I ricercatori ritengono che i risultati di questo studio potrebbero avere applicazioni nella robotica, nella progettazione di videogiochi e nella guida autonoma.

Pregiudizi di genere nelle classifiche degli scacchi

Uno studio condotto da ricercatori della New York University ha trovato prove di pregiudizi di genere nelle classifiche dei giovani giocatori di scacchi. Genitori e allenatori avevano maggiori probabilità di classificare il potenziale più alto delle giocatrici più in basso rispetto a quello dei giocatori maschi. Inoltre, gli allenatori erano più propensi a credere che le giocatrici avessero maggiori probabilità di abbandonare il gioco a causa della mancanza di abilità. Questi pregiudizi possono contribuire alla sottorappresentanza delle donne negli scacchi; attualmente, solo il 13% dei giocatori della Federazione scacchistica statunitense sono donne. Tuttavia, lo studio non ha riscontrato pregiudizi nelle risorse che gli allenatori e i genitori sono disposti a investire in giocatrici rispetto a quelle di sesso maschile.

Le sfide del vegetarismo ippopotamo

I ricercatori dell'Università di Zurigo hanno scoperto che gli ippopotami incontrano difficoltà nell'essere vegetariani efficienti a causa delle dimensioni e della disposizione dei loro denti. Gli ippopotami hanno mascelle grandi e possono aprirle fino a quasi 180 gradi, usando i denti come armi. Tuttavia, la dimensione e la disposizione dei denti impediscono loro di digrignare le mascelle da un lato all'altro, rendendo difficile masticare la vegetazione. Questa inefficienza nella masticazione potrebbe aver contribuito al loro moderno stile di vita semi-acquatico.