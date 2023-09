Seta di ragno sintetizzata da bachi da seta geneticamente modificati, aggirando i ragni

Gli scienziati sono riusciti a bypassare i ragni nella produzione della seta di ragno modificando geneticamente i bachi da seta utilizzando CRISPR-Cas9. La seta del ragno è nota per le sue notevoli proprietà meccaniche, come elevata resistenza alla trazione, duttilità, tenacità e adesività. Questo progresso nella scienza dei materiali apre varie possibilità, tra cui lo sviluppo di indumenti più resistenti e confortevoli, nuovi tipi di armature antiproiettile e applicazioni biomediche.

La produzione della seta di ragno da parte dei ragni è limitata a scopi specifici. Pertanto, i ricercatori hanno cercato di trovare una fonte più conforme di seta di ragno. Potrebbero venire in mente i golden retriever come una possibilità, ma i ricercatori cinesi hanno optato per i bachi da seta per diversi motivi essenziali. I bachi da seta geneticamente modificati producono la seta di ragno, rendendoli produttori di seta ideali.

La navicella spaziale Osiris-Rex consegnerà un campione di asteroide sulla Terra

La navicella spaziale Osiris-Rex è destinata a consegnare sulla Terra un campione dell’asteroide Bennu 101955. La navicella spaziale, dopo aver percorso una distanza di 4 miliardi di miglia, ha raccolto con successo mezzo chilo di macerie spaziali da Bennu attraverso una capsula campione lanciata con il paracadute. Questa missione mira a fornire preziose informazioni sulle origini del nostro sistema solare.

Bennu è considerato un oggetto potenzialmente pericoloso e fa parte del gruppo Apollo di asteroidi carboniosi che attraversano la Terra. C'è una piccola possibilità che colpisca la Terra tra il 2178 e il 2290. Studiando il campione, i ricercatori sperano di ottenere una migliore comprensione della storia del sistema solare.

La colorazione brillante nei primati serve a scopi di comunicazione sociale

Sebbene i mammiferi in genere mostrino colori più tenui, ci sono delle eccezioni tra i primati. Uno studio condotto da ricercatori dell’Università di Bristol suggerisce che la colorazione brillante in alcuni primati funge da forma di comunicazione sociale all’interno delle specie che non hanno una buona visione dei colori. Questa colorazione brillante trasmette informazioni relative alla fertilità e alla gerarchia sociale.

In precedenza, si credeva che la colorazione brillante nei mammiferi corrispondesse a una migliore visione dei colori. Tuttavia, questo studio mette in discussione tale presupposto e fornisce nuove intuizioni sull’uso del colore nella comunicazione sociale dei primati.

Riconsiderare la crescita economica: decrescita e crescita

Poiché il cambiamento climatico pone sfide all’economia globale e alla sopravvivenza umana, i politici hanno sostenuto la “crescita verde” come soluzione. Questo concetto suggerisce che è possibile raggiungere la crescita economica riducendo le emissioni di gas serra e promuovendo la sostenibilità. Tuttavia, un numero crescente di accademici esprime scetticismo verso questo approccio.

Alcuni accademici propongono invece paradigmi alternativi. Uno di questi paradigmi è la “decrescita”, che sostiene una riduzione pianificata del consumo materiale. Un’altra prospettiva è la “crescita”, che enfatizza la sostenibilità senza concentrarsi esclusivamente sulla crescita del PIL. Questi approcci alternativi mirano ad affrontare le conseguenze ambientali e sociali dei tradizionali modelli di crescita economica.

Buchi neri supermassicci più affamati: consumo di materia più rapido

Una recente ricerca della Northwestern University suggerisce che i buchi neri supermassicci potrebbero consumare la materia circostante più rapidamente di quanto si pensasse in precedenza. Questi buchi neri distorcono lo spazio-tempo circostante, provocando la frammentazione del disco di accrescimento in anelli interni ed esterni. Man mano che l'anello interno viene divorato, il disco esterno riempie la materia consumata, dando luogo ad un processo continuo.

Questa scoperta mette in discussione i modelli esistenti che suggeriscono un processo di consumo molto più lungo. Se la teoria è corretta, un ciclo completo di consumo di materia richiederebbe mesi, invece delle centinaia di anni precedentemente stimati.

Fonte:

– Sintesi della seta del ragno: modifica CRISPR-Cas9 dei bachi da seta

– La navicella spaziale Osiris-Rex consegna un campione dall’asteroide Bennu

– Colorazione brillante nei primati per la comunicazione sociale

– Ripensare la crescita economica: paradigmi di decrescita e crescita

– Consumo di materia più rapido da parte dei buchi neri supermassicci