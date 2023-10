Eclissi anulare vista dallo spazio dai satelliti per l'osservazione della Terra

By

Un'eclissi anulare avvenuta il 14 ottobre, ha fornito uno spettacolare fenomeno celeste poiché la luna ha bloccato il centro del sole, risultando in un anello di luce infuocato attorno ai suoi bordi. L’eclissi è stata osservata dai satelliti di osservazione della Terra gestiti dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), tra cui GOES-East e GOES-West.

Sebbene l’eclissi anulare apparisse come un anello dorato visto da terra, le immagini catturate dai satelliti NOAA hanno rivelato un’ombra più scura e minacciosa che si estendeva sulla superficie terrestre. Quest'ombra è stata creata dalla luna che passa davanti al sole lungo il percorso dell'eclissi.

L'eclissi anulare è iniziata in Oregon prima di spostarsi attraverso diversi stati degli Stati Uniti, quindi attraversare il Golfo del Messico in Messico, America Centrale e finire sull'Oceano Atlantico. I satelliti hanno catturato filmati time-lapse che mostrano l’ombra della luna che passa diagonalmente attraverso la Terra dall’alto a sinistra verso il basso a destra.

Anche il Cooperative Institute for Research in the Atmosphere (CIRA) della Colorado State University ha pubblicato immagini dal satellite GOES-West, che avevano una prospettiva diversa dell’eclissi. Queste immagini mostravano l'ombra della Luna che si spostava dagli Stati Uniti occidentali al Sud America.

Un'eclissi anulare si verifica quando la Luna è più lontana dalla superficie terrestre, risultando di dimensioni più piccole rispetto al Sole. Di conseguenza, la luna non blocca completamente il sole, creando lo straordinario effetto “anello di fuoco”.

Questa eclissi anulare è servita come un accattivante riscaldamento per l'eclissi solare totale che sarà visibile negli Stati Uniti l'8 aprile 2024. Durante l'imminente eclissi totale, la Luna oscurerà completamente il sole e il percorso della totalità si estenderà da Il Messico attraverso il nord-est degli Stati Uniti e il Canada.

Fonte:

– Amministrazione nazionale oceanica e atmosferica (NOAA)

– Istituto Cooperativo per la Ricerca sull’Atmosfera (CIRA) presso la Colorado State University