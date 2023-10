Nuova missione satellitare per monitorare le correnti oceaniche

Una nuova missione satellitare chiamata Surface Water and Ocean Topography (SWOT) è destinata a fornire agli scienziati una visione migliore della superficie dell’oceano e rivelare informazioni cruciali sulle correnti oceaniche. Mentre il mondo si riscalda, capire cosa succede nell’oceano sarà vitale e la missione SWOT mira a studiare l’oceano dallo spazio per monitorare questi cambiamenti. Il satellite, lanciato dalla NASA e dal CNES, l'agenzia spaziale francese, misurerà piccole variazioni nell'altezza della superficie del mare per stimare le correnti oceaniche che scorrono al di sotto.

La missione SWOT si baserà anche su misurazioni a livello di superficie per un'interpretazione accurata dei dati. Per raccogliere questi dati oceanici essenziali, un team di oltre 60 scienziati, personale di supporto ed equipaggio sarà a bordo della nave da ricerca all’avanguardia RV Investigator. Questo viaggio di 24 giorni al largo della costa sud-orientale dell'Australia utilizzerà apparecchiature scientifiche di livello mondiale, tra cui boe galleggianti e drifter tracciati via satellite, per misurare il movimento in tempo reale delle correnti sulla superficie dell'oceano.

Il cambiamento climatico sta causando interruzioni nella rete globale di correnti che collegano gli oceani. La profonda “circolazione ribaltata” che trasporta carbonio, calore, ossigeno e sostanze nutritive in tutto il mondo sta rallentando. In superficie, le correnti oceaniche stanno diventando più energiche. Le correnti di confine occidentali, come la Corrente del Golfo e la Corrente dell’Australia Orientale, hanno subito cambiamenti drammatici e sono diventate punti caldi del riscaldamento degli oceani. Questi cambiamenti nelle correnti possono avere impatti significativi sui modelli meteorologici locali e sugli ecosistemi marini.

Combinando le osservazioni satellitari con le misurazioni a livello della superficie, gli scienziati sperano di comprendere e monitorare meglio questi cambiamenti nelle correnti oceaniche. La missione SWOT fornirà ai ricercatori un potente strumento per studiare le correnti oceaniche con un dettaglio senza precedenti, che potrà in definitiva migliorare le previsioni meteorologiche e le valutazioni del rischio climatico.

Fonte:

– Nasa

– CNES