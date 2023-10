L’allarmante perdita delle piattaforme di ghiaccio antartiche rivelata dalle osservazioni satellitari

Le osservazioni satellitari hanno rivelato una preoccupante perdita di densità del ghiaccio sulle piattaforme di ghiaccio dell’Antartide negli ultimi 25 anni, sottolineando l’impatto sempre più rapido del cambiamento climatico. Lo studio, che ha analizzato 100,000 immagini radar satellitari delle missioni Copernicus Sentinel-1 e CryoSat dell'Agenzia spaziale europea, ha rilevato che oltre il 40% delle piattaforme di ghiaccio galleggianti dell'Antartide sono diminuite significativamente di volume dal 1997. Delle 162 piattaforme di ghiaccio antartiche, 71 hanno sperimentato una diminuzione del volume, con conseguente perdita totale di circa 8.3 trilioni di tonnellate di ghiaccio durante il periodo di studio.

I risultati evidenziano le potenziali implicazioni di questa perdita di ghiaccio. Essendo l'estensione delle calotte glaciali terrestri dell'Antartide, le piattaforme di ghiaccio agiscono come una barriera che rallenta il flusso di ghiaccio nell'oceano, stabilizzando così i ghiacciai. Tuttavia, la perdita delle piattaforme di ghiaccio contribuisce non solo all’innalzamento del livello del mare, ma anche ad un’accelerata perdita di ghiaccio sotto forma di acqua dolce dei ghiacciai che scorre nell’oceano. Questo doppio impatto rappresenta un rischio significativo.

Lo studio ha rivelato che lo scioglimento delle piattaforme di ghiaccio ha provocato il rilascio di circa 74 trilioni di tonnellate di acqua fresca di fusione nell’oceano. Questo afflusso di acqua di fusione potrebbe influenzare la circolazione oceanica, che svolge un ruolo vitale nella regolazione della temperatura globale e nel sostegno della vita acquatica.

La ricerca ha anche dimostrato un quadro complesso della perdita di ghiaccio in Antartide. Le piattaforme di ghiaccio sul lato occidentale del continente, soggette ad acqua più calda a causa di correnti e venti diversi, hanno subito una perdita di ghiaccio più significativa rispetto a quelle del lato orientale. La piattaforma di ghiaccio Getz, la più grande dell’Antartide, ha perso 2 trilioni di tonnellate di ghiaccio dal 1997, di cui circa il 5% della perdita è attribuita alla rottura del ghiaccio e alla deriva nell’oceano. Il restante 95% della perdita è dovuto allo scioglimento alla base della piattaforma di ghiaccio.

Lo studio conclude che quasi la metà delle piattaforme di ghiaccio in Antartide si stanno riducendo senza alcun segno di ripresa, indicando che non riescono a rigenerarsi sotto la pressione di un clima in via di riscaldamento. Ciò evidenzia l’urgente necessità di un monitoraggio satellitare continuo dell’Antartide, come le missioni Copernicus Sentinel-1 e CryoSat, per tracciare e comprendere i cambiamenti che si verificano in questo remoto paesaggio polare.

Fonte:

– Pubblicazione sulla rivista Science Advances

– Missioni satellitari Copernicus Sentinel-1 e CryoSat dell’Agenzia spaziale europea (ESA).