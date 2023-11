Nuove indagini sul cielo e la sfida dei riflessi satellitari

Le indagini del cielo su larga scala sono destinate a rivoluzionare il campo dell’astronomia consentendo agli astronomi di studiare il cielo in continua evoluzione su una scala temporale molto più breve. Osservatori come Vera Rubin e altri apriranno strade per osservare eventi transitori, come le supernove, nelle loro fasi iniziali. Queste indagini aiuteranno anche nella scoperta di asteroidi vicini alla Terra che potrebbero essere passati inosservati in precedenza. Tuttavia, il progresso delle costellazioni satellitari, come Starlink, rappresenta una potenziale minaccia per il successo di queste rilevazioni a causa dell’inquinamento luminoso.

Un recente studio condotto da un team di ricercatori ha approfondito l’impatto delle costellazioni satellitari sulle rilevazioni del cielo, in particolare utilizzando le osservazioni dello Zwicky Transient Facility (ZTF). Mentre gli studi precedenti si concentravano prevalentemente sulla luminosità complessiva dei satelliti, questo studio ha esplorato i riflessi dei satelliti come fattore determinante. I satelliti, a causa del loro orientamento mutevole mentre orbitano, possono produrre lampi o bagliori quando le superfici piane riflettono la luce solare verso la Terra. Questi bagliori assomigliano a transitori di breve durata, rendendoli difficili da distinguere dagli eventi astronomici autentici e da filtrare i dati.

Il team ha analizzato i dati ZTF nell’arco di tre anni e ha scoperto che i luccichii dei satelliti hanno un’influenza considerevole. Hanno stimato che, in media, i luccichii durano da decine a centinaia di millisecondi, con circa 80,000 luccichii satellitari che si verificano ogni ora nel cielo. Questo afflusso di inquinamento luminoso rappresenta un ostacolo significativo agli studi transitori presso osservatori come Vera Rubin, mettendo a repentaglio il successo di questi progetti. Con gli ambiziosi piani di Starlink di lanciare ulteriori satelliti, insieme ad altre costellazioni su larga scala, la prevalenza dei bagliori potrebbe rendere impraticabili alcuni sforzi di rilevamento del cielo.

L’emergere di costellazioni satellitari, tra cui Starlink, porta senza dubbio diversi vantaggi, come colmare il divario digitale e collegare aree remote. Tuttavia, questo nobile obiettivo ha un costo, sia in termini finanziari che di compromesso delle nostre visioni celesti. Solleva una decisione cruciale tra garantire la connettività universale e preservare l’eredità dei nostri cieli bui.

FAQ

D: Cosa sono i luccichii satellitari?

R: I luccichii dei satelliti sono brevi lampi o bagliori prodotti dai satelliti quando le superfici piatte sulla loro struttura riflettono la luce solare verso la Terra.

D: In che modo i riflessi dei satelliti influiscono sulle rilevazioni del cielo?

R: I riflessi dei satelliti possono essere scambiati per transitori di breve durata, portando potenzialmente all'errata identificazione di autentici eventi astronomici. Questo afflusso di dati falsi positivi ostacola la capacità di filtrare il rumore e influisce sul successo dei progetti di rilevamento del cielo.

D: Qual è la preoccupazione riguardo alle costellazioni satellitari?

R: Sebbene le costellazioni satellitari, come Starlink, offrano vantaggi in termini di connettività globale, il significativo aumento del numero di satelliti può comportare un aumento dell'inquinamento luminoso durante le rilevazioni del cielo. Questo inquinamento luminoso potrebbe compromettere la qualità delle osservazioni e delle ricerche astronomiche.

D: Quali scelte è necessario fare riguardo alle costellazioni satellitari?

R: Trovare un equilibrio tra la connettività universale e la preservazione dei nostri cieli bui è fondamentale. È necessario prendere decisioni riguardanti la densità e la progettazione delle costellazioni satellitari per ridurre al minimo il loro impatto sulle osservazioni astronomiche garantendo al tempo stesso un accesso diffuso a Internet.