L'impatto dei veicoli spaziali sulla composizione atmosferica della Terra

Un recente studio pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences ha rivelato che i satelliti e i veicoli spaziali stanno contaminando l’atmosfera terrestre con elevate quantità di metalli. Questo inquinamento si verifica nella stratosfera, una regione che contiene una grande concentrazione di ozono.

Il gruppo di ricerca, guidato da Dan Cziczo dell'Università di Purdue, ha raccolto dati facendo volare aerei ad un'altitudine di quasi 12 miglia. Ciò ha permesso loro di acquisire misurazioni accurate senza alcuna contaminazione da parte dei fumi degli aerei. Lo studio ha scoperto che metalli come litio, rame, alluminio e piombo, che si trovano comunemente nei veicoli spaziali, superavano i livelli della polvere cosmica naturale.

Inoltre, il team ha scoperto che quasi il 10% delle particelle di acido solforico, essenziali per proteggere lo strato di ozono, erano contaminate da residui vaporizzati di veicoli spaziali. La presenza di elementi unici come il niobio indica l'uso di scudi termici nei razzi. Questa evidenza indica che l’inquinamento proviene dai veicoli spaziali piuttosto che dai meteoriti, rimasti immutati per secoli.

L’impatto ambientale di questo inquinamento non è ancora del tutto chiaro. Tuttavia, dato il previsto aumento del numero di satelliti in orbita, la situazione potrebbe peggiorare. Si stima che entro il 50,000 ci saranno altri 2030 satelliti, con aziende come SpaceX e Amazon in testa. Questa rapida crescita dell’industria spaziale significa che fino al 50% delle particelle di aerosol nella stratosfera potrebbero eventualmente contenere metalli provenienti dal rientro dei veicoli spaziali.

Questi risultati sollevano preoccupazioni circa le conseguenze ambientali dell’espansione dell’industria spaziale. L’accumulo di detriti spaziali e il rilascio di materiali prodotti dall’uomo nella stratosfera necessitano di ulteriori indagini. Poiché continuiamo a fare molto affidamento sui satelliti e sui veicoli spaziali, diventa fondamentale sviluppare pratiche sostenibili che riducano al minimo l’impatto negativo sulla nostra atmosfera.

Fonte: Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze