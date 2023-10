Monitoraggio satellitare del rischio di microcistina nei laghi

È stato sviluppato un nuovo schema di valutazione per monitorare i rischi per la salute umana derivanti dalle microcistine presenti nei laghi utilizzando dati satellitari. Le microcistine, prodotte dai cianobatteri durante l’eutrofizzazione e la fioritura dei cianobatteri, rappresentano una minaccia significativa per la sicurezza dell’acqua potabile in tutto il mondo. I ricercatori dell’Istituto di geografia e limnologia di Nanchino dell’Accademia cinese delle scienze hanno utilizzato i dati satellitari per affrontare la sfida di rilevare direttamente le microcistine, poiché non assorbono né diffondono la luce.

I ricercatori hanno invece identificato un parametro ottico di qualità dell’acqua che potrebbe fungere da surrogato delle microcistine. Hanno scoperto che la ficocianina, un pigmento unico dei cianobatteri e sensibile a fattori ambientali simili alle microcistine, potrebbe essere utilizzata come indicatore. Attraverso uno schema di valutazione del telerilevamento in due fasi, i ricercatori hanno sviluppato un modello per stimare la concentrazione di ficocianina e successivamente valutare i rischi per la salute della microcistina utilizzando il metodo del quoziente di rischio.

Applicando questo schema di valutazione ai laghi della Cina orientale, i ricercatori hanno scoperto che la maggior parte dei laghi più grandi aveva subito elevati rischi di microcistine almeno una volta all’interno di un’area pixel di 300×300 metri. Tuttavia, la frequenza dei rischi elevati era relativamente bassa, rappresentando solo l’1% circa nella maggior parte delle zone acquatiche. Ciò implica che, dal punto di vista della microcistina, la maggior parte dei corpi idrici può ancora essere considerata come fonte di acqua potabile, ma dovrebbero essere prese precauzioni contro la fioritura di cianobatteri.

Lo studio evidenzia il potenziale del telerilevamento satellitare nel monitoraggio e nella valutazione dei rischi legati alla microcistina, contribuendo all’obiettivo di garantire acqua potabile sicura e a prezzi accessibili, come delineato nell’Obiettivo di sviluppo sostenibile 6.1.

Fonti: Ricerca sull'acqua (2023). DOI: 10.1016/j.waters.2023.120648

