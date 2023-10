La città di New York affonda a causa di vari fattori, rivelano le immagini satellitari

By

I ricercatori del Jet Propulsion Laboratory della NASA e della Rutgers University hanno utilizzato immagini satellitari per analizzare in modo più dettagliato l'affondamento di diverse parti di New York City. Mentre precedenti rapporti suggerivano che il peso dei grattacieli della città potesse aver avuto un ruolo nel naufragio, il nuovo studio rivela che il fenomeno è causato da molteplici fattori.

Utilizzando una tecnica chiamata radar interferometrico ad apertura sintetica (InSAR), i ricercatori hanno mappato il movimento verticale del terreno attraverso l’area metropolitana. Hanno scoperto che lo sprofondamento è dovuto a fattori quali le pratiche di utilizzo del territorio e la presenza di ghiacciai perduti da tempo dall’ultima era glaciale.

Una delle principali cause di sprofondamento è la compressione del terreno sciolto e comprimibile, che si verifica quando su tali terreni vengono costruiti edifici pesanti come i grattacieli. Inoltre, processi naturali risalenti a migliaia di anni fa, fino alla più recente era glaciale, hanno contribuito all’affondamento.

I ricercatori hanno identificato specifici punti caldi di subsidenza nella città, tra cui la pista dell'aeroporto LaGuardia e l'Arthur Ashe Stadium dove si svolgono gli US Open. Entrambi questi luoghi sono stati costruiti su discariche, il che spiega il loro tasso di affondamento superiore alla media.

Sorprendentemente, lo studio ha scoperto anche aree della città di New York dove il terreno sta effettivamente aumentando. A East Williamsburg, Brooklyn, il suolo si sta alzando di circa 1.6 mm all’anno, mentre a Woodside, nel Queens, è aumentato di 6.9 mm all’anno tra il 2016 e il 2019.

Comprendere il movimento verticale del terreno è fondamentale per mappare il rischio di inondazioni associato all’innalzamento del livello del mare. I ricercatori ritengono che le città che investono nelle difese costiere possano trarre vantaggio dalle stime ad alta risoluzione del movimento del terreno.

Questo studio fornisce preziose informazioni sui complessi fattori che contribuiscono all’affondamento della città di New York e sottolinea l’importanza di monitorare e comprendere questi cambiamenti per mitigare i potenziali rischi.

